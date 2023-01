Campeones de pacotilla

El Gobierno está muy contento porque en noviembre y diciembre el IPC se ha moderado en España. Y es cierto. El pasado viernes Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea hizo públicos los datos de inflación de los 27 países de la UE y nuestro país es el que menor tasa registra. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido hacer como no existe la inflación subyacente cuando precisamente es la tasa que más preocupa en Bruselas y en el BCE, quizás porque en esto no estamos nada bien. De hecho, ya en diciembre la subyacente, sin energía y alimentos elaborados, está por encima del IPC general y el sector alimentación sigue en tasas estratosféricas por encima del 15%. Y para mayor abundamiento en que la evolución de los precios en España no es para felicitarse es que la tasa interanual está en el 8,5%.



Hay que tener en cuenta que sólo en 2022, la inflación se ha comido 121.000 millones en salarios y ahorro y que cada vez más españoles no llegan a fin de mes. De hecho, esta es la causa por la que el Gobierno ha puesto en marcha el sexto plan anticrisis que además de bajar o suprimir el IVA de algunos alimentos básicos también dará un cheque comida de 200 euros a 7 millones de personas. Un cheque que habrá que incorporar en la declaración de la renta del año próximo y que complicará la vida a mucha gente que ni siquiera estaría obligada a hacer la declaración. Veremos al final del proceso que será allá por marzo-abril a cuántas personas realmente le han llegado los 200 euros. Y no sólo por las trabas burocráticas y las excepciones que son muchas, sino porque puede pasar lo ocurrido con otras ayudas o cheques, que ni siquiera las han solicitado la mitad de los que el Gobierno había pensado que eran susceptibles de recibirla. Ni siquiera el bono joven ha tenido el éxito previsto por las complicaciones y dificultades con que se encuentran a la hora de solicitarlas.



No es descabellado ni ilícito pensar que la intención del Gobierno es no dar esas ayudas o al menos no en la cuantía de perceptores que nos cuentan cuando las anuncian. La única promesa que no ha roto el Gobierno ha sido con los pensionistas y la subida de las pensiones este año en el 8,5%, aunque los que cobran pensiones modestas no podrán beneficiarse del cheque comida y ya sus asociaciones están que trinan. No lo va a tener fácil Sánchez para convencer, incluso a los suyos, por muchos anuncios que esté dispuesto a hacer de aquí a las elecciones de mayo.