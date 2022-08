2023, diciembre ¿o acaso enero?

Agosto. ¡Uff, cuánto falta! Un año y medio para que se celebren las elecciones generales, que se antoja larguísimo y eso que la vida, sobre todo cuando has cumplido unos cuantos años, tienes la sensación de que los minutos van más deprisa que antes.



Pero lo cierto es que la legislatura debe concluir en diciembre del 2023, cuatro años después de que Sánchez se hiciera con el santo y seña del poder.



No sé ustedes, pero a mi esta legislatura me resulta interminable; creo que somos muchos los que sentimos ese cansancio de fondo.



Sí, las elecciones deberían celebrarse en diciembre, así lo ha anunciado el propio Sanchez pero.... El “pero” es que España ostentará la presidencia de la UE en esas fechas, justo acaba su mandato el 31 de diciembre.

De manera que puede que nuestros mandamases intenten buscar la manera de que las elecciones se celebren en enero. Es un “run run” que suena en los aledaños de la Mocloa, aunque se me escape si hay base legal para hacerlo.



La pregunta, claro, es si Pedro Sánchez será el candidato del PSOE en esas elecciones y la respuesta es que en mi opinión así será. Ya sé que se especula con que Pedro Sánchez se está “trabajando” un puesto importante en Bruselas e incluso que podría estar aspirando a convertirse en Secretario General de la OTAN, y no digo que esa aspiración no la pueda cumplir, pero aspiraciones aparte, a corto plazo, me parece que en las próximas elecciones generales repetirá como cabeza de cartel.



Naturalmente solo Pedro Sánchez puede despejar las dudas sobre el futuro de Pedro Sánchez.



Quizá sería interesante saber si a estas alturas Sánchez suma o resta, da votos al PSOE o espanta a muchos de sus votantes. No olvidemos que hasta las encuestas del CIS no pueden obviar el poco apego que le tienen los votantes socialistas, cabe imaginar los que no lo son.



Porque otra cosa que apuntan las encuestas es que empieza a haber un traspaso de votos del PSOE al PP. Algo inconcebible hace cuatro años.



Pero como falta un año y medio todo puede pasar, es más, me parece que en los aledaños del poder confían en que “pase” algo que suponga un renacer de Pedro Sánchez como líder. Veremos.