La Xunta estudia restablecer la línea del bus urbano 1A a Santa Cristina

La Xunta estudia restablecer la línea de bus urbano 1A de A Coruña a Santa Cristina después de ayer se lo solicitase formalmente el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en un encuentro que ambos mantuvieron. Cabe indicar que este servicio que se puso en funcionamiento en 2019 fue retirado cuatro más tarde porque el Gobierno local oleirense se negó a indemnizar a una empresa de transportes que afirmaba sentirse perjudicada económicamente por su implantación. La retirada del bus fue el principio de una fuerte polémica entre las administraciones local y la Consellería de Infraestruturas, en aquel momento comandada por la actual diputada autonómica Ethel Vázquez.



Tras la celebración el pasado mes de febrero de las elecciones gallegas los cambios en el organigrama de la Xunta también podría afectar a esta cuestión ya que, según Presidencia, el Gobierno autonómico está pendiente de la remisión de la información necesaria para analizar jurídicamente la posibilidad de prorrogar el convenio firmado en 2019.



Lo que sí se acordó fue una reestructuración desde el día 22 de junio de las líneas de autobús del corredor A Coruña-Oleiros-Sada para reforzar las frecuencias en las localidades de Dexo y Lorbé con más de 130 servicios adicionales a la semana.



“Con esta reestructuración aprobada, a Xunta reforza as conexións de autobús entre estas localidades da zona norte do municipio e A Coruña, no marco do compromiso continuo do Goberno galego por mellorar os servizos de transporte público interurbano adaptándoos, na medida do posible, ás necesidades de mobilidade das persoas usuarias”, indican desde Presidencia.



Características



Las mismas fuentes añaden que para ampliar la oferta de servicios en este área, se prolongan hasta Lorbé dos líneas existentes Entrejardines-Mera, manteniendo las frecuencias actuales. Como consecuencia de esa prolongación, fue preciso realizar un ajuste de los servicios A Coruña-Mera-Sada en los horarios en los que se producirían duplicidades para evitar solapamientos. El resto de servicios entre Sada y A Coruña con itinerario por Arillo u Oleiros no se modifican.



Con estas medidas, las localidades de Dexo y Lorbé ganan 133 servicios más a la semana, diez al día de lunes a viernes hacia la ciudad. En la reestructuración también se crea una línea lanzadera Sada-Carnoedo-Lorbé para dar servicio a los vecinos de este último núcleo.