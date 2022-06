El talento femenino gallego crece de la mano del programa Medrando Xuntas

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, puso en valor en Oleiros, en la inauguración del V Foro Medrando Xuntas, el programa formativo de impulso al talento femenino en la economía con la que se consiguió en sus seis ediciones (2017-2022) la formación de 243 mujeres, un total de 39 a lo largo de este año.



El programa Medrando Xuntas culmina esta edición con la celebración del V foro, un espacio abierto y participativo, en el que las alumnas comparten experiencias y vivencias para fomentar el empleo femenino y multiplicar capacidades aprendiendo unas de otras. Convirtiéndose, por lo tanto, en la pieza fundamental de la iniciativa. La actividad, en palabras de la conselleira, busca mejorar la presencia equilibrada de la mujer y la igualdad de condiciones en cualquier nivel y actividad de mercado y de trabajo, en especial en la economía social. Se trata de un modelo de futuro por el que, según añadió, apuesta la Xunta intensificando sus apoyos y recursos: “A economía social encaixa co modelo de garantir a economía, tamén desde o punto de vista da solidariedade e a sostibilidade”. La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade destina 35 millones de euros a este ámbito.



Lorenzana, además, indicó que la estrategia en vigor hasta el año pasado fue la apuesta por el talento femenino, así que actualmente hay en Galicia más mujeres de nuevas cooperativas que hombres. El dato ha pasado del 37,7 por ciento en el 2019 al 50,79 en el 2021. “Con programas como Medrando Xuntas tamén agardamos que as mulleres acaden o espazo de liderado equilibrado que lles corresponde e permiten que a economía galega sexa máis forte e feminina”, subrayó.



El Foro Medrando Xuntas se ha convertido en una referencia en la integración de la mujer en el mundo laboral gallego.