Seoane “atropella” a Ethel Vázquez para exigir seguridad vial en Oleiros

Oleiros inicia una campaña para exigir medidas de seguridad en las vías autonómicas en el municipio, incluida la AC-173 en O Couto. Los vecinos de este núcleo reivindican desde hace meses un paso de peatones para cruzar la carretera sin riesgo de ser arrollados por alguno de los cientos de vehículos que circulan a diario entre Santa Cruz y Dorneda.





Así, emulando el “Camiña Galicia” con el que la Xunta promueve el Xacobeo, el alcalde, Ángel García Seoane, presentó los carteles que colocó esta semana en O Couto, dos en ambos sentidos, y que también instalará en otros tramos urbanos de Oleiros.





En uno de ellos aparece la conselleira de Infraestruturas e Movilidade, Ethel Vázquez, “atropellada” por un coche para, de esta manera, criticar su actuación en este asunto pues, en opinión del mandatario oleirense, “non se pode enviar un convenio sen contar con unha das partes” y eso es lo que, según el primer edil, lo que remitieron desde la consellería para ceder al municipio dos kilómetros y medio de carretera al municipio “e que nos executemos o paso de peóns”, expuso Seoane.

Indignación





“Esto –continuó– é indignante e non é maneira de proceder de persoas que están dirixindo unha comunidade, polo que xa lle contestei, que quede co convenio e co cambio...”, explicó antes de añadir que “o Concello de Oleiros non ten nada que facer -salvo colaborar– nas estradas da Xunta”. En cualquier caso, la campaña, con los eslóganes “Ollo que te Pillan” y “Xógate a Vida” unidos al “Camiña” del Xacobeo, se quedará solo en estos carteles porque “para nós este asunto está caducado, non é competencia de Oleiros, senón da Xunta de Galicia”.





Según el alcalde, las actuaciones de la institución autonómica en el municipio responden “exclusivamente a intereses persoais de xente vinculada ao PP”.





En este sentido, apuntó a la senda construida entre As Toxeiras y O Carballo, y a los arcenes de Os Regos. “Iso é gravísimo”, reiteró Ángel García Seoane, que aprovechó la intervención para criticar el encuentro de alcaldes del área metropolitana convocados por la Alcaldía de Cambre.





En relación con la decisión de la Xunta de “priorizar” obras como la pasarela entre A Coruña y Santa Cristina frente a obras en materia de seguridad vial, el primer edil oleirense lo vinculó a las próximas elecciones, tanto las municipales de 2023 como las autonómicas de 2024.