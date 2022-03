Seoane asegura que “a primeira area que se saque da dragaxe do Burgo virá para Santa Cruz”

Transición Ecológica aportará arena a la playa del Porto de Santa Cruz. Así se lo confirmaron representantes del Gobierno de Estado al alcalde oleirense, Ángel García Seoane, al que aseguraron que la primera que retiren de las obras de regeneración de la ría de O Burgo. “Se as cousas non cambian, e van por moi bó camiño, as primeiras areas que se saquen da dragaxe da ría da Pasaxe virían para o Porto de Santa Cruz”, indicó el regidor, que confía que sea en este mismo 2022.





“Esta para mí é unha gran noticia porque Santa Cruz necesita praia, como centro de actividad comercial, hostaleira e turístico que é”, añadió el primer edil, convencido de que “esta vez irá para diante” para disfrute de todo el municipio de Oleiros.





Solicitudes

Seoane trasladó esta necesidad a la ministra Teresa Ribera durante la visita que ésta realizó a O Burgo coincidiendo con el inicio de las actuaciones, incidiendo en lo expuesto solo unas semanas antes por el Ayuntamiento de Oleiros a la Dirección General de la Costa y el Mar, al que reiteró su solicitud de “rexeneración da praia do Porto de Santa Cruz e o arranxo de O Xunqueiro”. El mandatario insistió en que el arenal “precisa dunha achega de area entre a pasarela de acceso ao castelo e o porto” de Santa Cruz.





Entonces, Madrid se comprometió a estudiar las actuaciones necesarias para intentar realizar esta importante intervención, que evitaría “os continuos danos que sufre a estrutura do paseo marítimo ante a actual desprotección á que está sometido”, continuó el alcalde de Oleiros.





La Dirección General de la Costa y el Mar en Galicia había emplazado al regidor a “dirixirse novamente a Madrid”, al Ministerio para la Transición Ecológica Demográfico e incidir en la necesidad de dotar de arena la playa de Santa Cruz, y así lo hizo Seoane.