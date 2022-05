Seoane anuncia que la Xunta se niega a crear el paso de peatones de O Couto

La Xunta no construirá el paso de peatones que solicitan los vecinos de O Couto. Así lo anunció el alcalde, Ángel García Seoane, quien señaló que, casi un mes después de que enviase una carta a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, instándola a atender las reivindicaciones de los vecinos de este núcleo de Dorneda, la representante autonómica “acaba de responder dicindo que a Xunta non vai crear o paso de peóns” en O Couto.



“A carta que me envía a conselleira non ten desperdicio”, expuso el mandatario, que aseguró que, entre otras cuestiones, “di que a Xunta nin pode nin vai facer o paso de peóns porque agravaría o risco de atropelo” mientras que, por otra parte, sostiene que si se le entrega la carretera al Ayuntamiento de Oleiros, “nós si que o podemos facer... Que escándalo!”, exclamó García Seoane. “A lei é distinta para nós e para eles?”, comentó el regidor visiblemente indignado en su intervención semanal en Radio Oleiros.





Infraestruturas propone la cesión de la carretera al municipio para que este adopte las medidas





En este sentido, según el alcalde, la conselleira envió con la carta “un convenio para que o Concello de Oleiros asuma a titularidade de 2,6 kilómetros de estrada”, desde Santa Cruz ata Arillo. “Se a conselleira non é capaz de atender e xestionar as estradas da Xunta, debería abandonar o seu cargo e deixar o sitio a outra persoa”, apostilló Seoane.









“Batalla”





En la misiva enviada a Vázquez, el primer edil apuntaba, según desveló él mismo hace unas semanas, como actuaría el Ayuntamiento de Oleiros si no se atiende su solicitud y, según le explicó el regidor a los vecinos de la zona que lo interpelaron sobre esta cuestión, advertía de que “estamos dispostos a dar a batalla contra a Consellería de Infraestruturas e vamos a tirar para adiante”, continuó el alcalde dantes de aclarar que “eu sei o que teño que facer”, apostilló Seoane.



Los residentes se movilizan desde hace meses para exigir que se señalice el paso y más seguridad vial a la altura de O Couto.