Seoane acusa a Feijóo de anunciar “proxectos que non son realizables”

El Ayuntamiento de Oleiros se une al de A Coruña en las críticas a los anuncios de Alberto Núñez Feijoo tras el Consello da Xunta celebrado el viernes el Espazo Amizar. En concreto, a la intención de construir una pasarela entre As Xubias y Santa Cristina.





Así, mientras desde María Pita apuntaron al “oportunismo” del mandatario autonómico, el alcalde oleirense, Ángel García Seoane, recurrió a la ironía e indicó que “parece que tocou o Gordo da Lotaría na comarca da Coruña”.





Sin cambiar de estilo, el regidor aseguró que la Xunta “co presidente á fronte, compareceu para repartir millóns de euros a ‘diestro y siniestro’ (...) Ata nos tocou aos que non compramos os décimos”, resumió Seoane.





En su opinión, “unha persoa que pretende rexer o Estado non pode perder as formas e o respecto ás institucións desa maneira, con proxectos que non son realizables”, continuó el alcalde para aclarar que “O Concello da Coruña e o de Oleiros teñen as competencias urbanísticas nos seus respectivos municipios” y que las vías “teñen que estar recollidos dentro dos plans xerais e, de non ser así, para crealos hai que desenvolver plans especiais de ordenación dos ámbitos afectados”, explicó el regidor oleirense antes de matizar que “a posteriori” aún “habería que comprar ou expropiar o solo necesario e tramitar os proxectos de impacto ambiental”, apostilló García Seoane.





“É dicir, desde que se toma un acordo como o que supostamente asumiu o Goberno galego o pasado venres, indo todo ben e existindo consenso, estariamos a falar de tres anos, como mínimo, para iniciar as obras prometidas”, añadió el mandatario municipal, especialmente molesto porque “na comarca da Coruña temos estradas da Xunta sen arcéns nin beirarrúas, estreitas, sen pasos de peóns”, cuestionó Seoane.





Asimismo, aseguró que hace más de un año que el Ayuntamiento de Oleiros presentó a la Xunta una propuesta “que cumpre coas directrices europeas dos fondos Next Generation”, para la construcción de “un paseo fluvial para peóns e bicicletas desde Iñás ata O Seixal, de 4 kilómetros”, con el suelo necesario, adquirido por el municipio, y que “espero e desexo que á Xunta lle queden fondos para esta actuación” porque “este proxecto si que podería ser unha realidade inmediata para mellorar o medio ambiente e a mobilidade da cidadanía” de Oleiros.





Sobre la pasarela a Santa Cristina, el Ayuntamiento de A Coruña indicó que tendrá que estudiar la propuesta y comprobar cuál es la ubicación “por el impacto que pueda tener y por su encaje en el planeamiento municipal” incidiendo además en que “lo lógico en una actuación de esa naturaleza es que se contraste antes con el ayuntamiento, algo que la Xunta no ha hecho”, añadieron desde el Palacio de María Pita.





En términos similares se expresaron la portavoz de la Marea Atlántica, María García, que señaló que “o Consello da Xunta non aprobou ningunha medida real, solo oito ‘informes’ propagandísticos, sen valor xurídico nin compromiso orzamentaria”, y el del BNG, Francisco Jorquera, que remarcó que “as prioridades da Coruña non son unha piscina e unha nova pasarela”, sino “aquelas materias que si son da súa competencia (de la Xunta)”.