Reportaje | El concejal Pablo Cibeira hace prácticas en Mera para coger la alternativa

“Xa acabou? Xa acabou?”, se preguntaba con desconcierto, en Mera, una asistente al acto en el que más de un centenar de personas reclamaban un centro de salud para las parroquias de Dexo, Maianca y Serantes. Algo no concordaba con el guion no escrito pero previsto. El único representante municipal que se dirigió a los presentes exigiendo lo que debería ser el cuarto recinto sanitario para el municipio fue el concejal de Movilidad, Pablo Cibeira, y eso que estaba presente el propio alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane.



Y sí, el acto había finalizado. Tras un parlamento de casi un cuarto de hora, en el que Cibeira denunció a la Consellería de Sanidade por no transformar el edificio de la Casa do Mar en un centro de salud de características similares a los de Perillo, Oleiros y Santa Cruz; por mantener la segunda planta del inmueble como local para actividades de escasa relevancia social, y por no incorporar de inmediato a un pediatra a tiempo completo y reforzar servicios médicos como salud mental, radiología, nutrición, fisioterapia o rehabilitación, nadie más habló.



Al principio del discurso se podría considerar que el concejal, natural de Mera, era el más adecuado para intervenir ante sus convecinos pero a medida que la alocución se prolongaba era más que evidente que Cibeira estaba practicando para, pasado el tiempo, coger la alternativa. Obvio es indicar de qué.



Sin embargo, la ‘sorpresa’ a tenor de los precedentes no es tanta. El también responsable del departamento municipal de Comunicación ya fue señalado como ‘delfín’ de García Seoane en algún que otro acto más o menos público y recientemente fue el encargado de representar a Oleiros en una visita a un campamento saharaui.

El PSOE pide un edificio nuevo



Por otra parte, a pesar de las discrepancias, mostradas incluso a nivel nacional, de Alternativa y el Partido Socialista, este último también se muestra de acuerdo en que la zona norte de Oleiros precisa de mejores condiciones sanitarias. Pero, si la formación que lidera, por ahora, García Seoane se decanta por mantener el actual edificio y rehabilitarlo, la que encabeza la edil del PSOE, Carmen Acuña, profesional médico en el centro meracho, opta por que se construya otro inmueble.



“Un centro de maior tamaño, con capacidade suficiente, que poida albergar tanto o incremento de profesionais, como os recursos materiais e tecnolóxicos que se poidan ir incorporando”, dicen los socialistas.