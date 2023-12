Reportaje | El alcalde de Oleiros pronostica que el día 22 el ‘Gordo’ del tráfico caerá en el túnel de Solymar

Este premio no supondrá que se deje de trabajar pero al menos puede favorecer que se llegue antes al trabajo. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, pronostica que el ‘Gordo’, en este caso el de tráfico, caerá el próximo viernes, día 22, en el túnel de Solymar. Según él, a lo largo de la jornada de la Lotería de Navidad, quizás incluso horas antes, se abrirá al tráfico rodado el paso subterráneo que hace ya tres años comenzó a excavarse bajo la vía de la antigua nacional N-VI, ahora AC-12, en la intersección con la provincial DP-5803.



Sin embargo, transitar por la nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de más de diez millones de euros, solo será posible si la meteorología es benigna durante algunos días.



“Parece que non vai chover e daquela poderase levar a cabo o asfaltado do túnel. Todos sabemos que o asfalto non se leva ben co asfalto”, dijo el regidor, en su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio local.



Aunque pudiese parecer hasta cierto punto contradictorio, García Seoane considera un buen augurio los atascos kilométricos que están soportando los automovilistas que acceden a la ciudad de A Coruña por Perillo, desde principios de esta semana. Lo achaca a los trabajos de asfaltado que están llevando a cabo los operarios de la empresa encargada de un proyecto viario demandado por el Gobierno local oleirense desde el siglo pasado.



Asegura que este inconveniente traerá consigo, si las inclemencias meteorológicas no lo impiden, que el paso subterráneo pueda franquearse bastantes jornadas antes de tomar las uvas en Nochevieja.



Características del proyecto



El proyecto de mejora del denominado cruce de Solymar tiene como principales objetivos facilitar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad vial en un punto históricamente conflictivo del área coruñesa. El nuevo enlace en el punto kilométrico 5,2 de la AC-12, que sustituirá a la actual intersección supone la construcción de una glorieta elevada, la ordenación de accesos y los cruces peatonales con seguridad, a lo largo de 0,6 kilómetros.



El nuevo enlace es de tipo diamante con una glorieta superior; el tronco de la AC-12 discurrirá soterrado entre muros pantalla de pilotes, lo que permitirá alojar en el nivel superior del enlace una glorieta en superficie que resolverá los movimientos con la avenida das Mariñas y la rúa Areal.



El tramo soterrado de la AC-12 contará con calzadas de dos carriles para cada sentido de circulación, separadas por un sistema de contención de vehículos rígido; a ambos márgenes de la nueva rasante de la AC-12 se situarán los ramales del enlace, que a su vez actuarán como vías de servicio para acceso a las propiedades colindantes.

Pasarela peatonal



La apertura del túnel no supone, sin embargo, que los trabajos de mejora de la intersección finalicen. Cabe recordar que García Seoane reclamó, y logró, la construcción de una pasarela peatonal que una las plazas de Agramar y Areeiros.



Además, se llevarán a cabo diversas mejoras del entorno como son la construcción de más sendas peatonales y la instalación de alumbrado público.