Portos de Galicia sanciona a Oleiros por celebrar una sardiñada en el muelle de Mera

Portos de Galicia mantiene la sanción económica que impuso al Ayuntamiento de Oleiros por utilizar las instalaciones del muelle de Mera con motivo de la celebración de una sardiñada.



“Portos de Galicia non ten moitas cousas que facer. Deus me libre que eu me puxese a multar a Xunta cando fai cousas no municipio para as que precisa autorizacións ou licencias”, se quejaba ayer el regidor, Ángel García Seoane, en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Ser.



El mandatario local indicó que a pesar de haber recurrido la multa, la administración que gestiona las instalaciones portuarias oleirenses tan solo se avino a rebajar la cuantía económica.



García Seoane reprocha a Portos que se centre en imponer sanciones por organizar eventos que reúnen a los vecinos y que permita que los automovilistas aparquen sus vehículos en el puerto.



“O porto está sempre abandonado. Sempre cheo de coches o cal non está permitido pero ao que se dedica a Xunta e a multar por celebrar festas as que acuden centos de veciños. Esa é a actitude que manteñen con Oleiros”, insistió el regidor, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento ya fue multado por otra fiesta en los muelles de Lorbé.