Los pisos de protección de Oleiros estarán a la venta por 220.000 euros

A cuentagotas se van desvelando los detalles de una de las cuestiones que más interés ha despertado en los últimos meses en el municipio de Oleiros. La última revelación es el precio al que se pondrá a la venta cada una de las primeras 54 viviendas de protección oficial que se construirán a través de sistemas de cooperativas. El alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, anunció que los beneficiarios tendrán que desembolsar 220.000 euros por cada piso; lo que supone, según él, un precio inferior de unos 80.000 respecto al precio de los inmuebles en el mercado libre.



Por otra parte, los más de 1.800 vecinos que se inscribieron a través de la web municipal para participar en las mencionadas cooperativas serán convocados en los próximos días mediante correo electrónico para asistir a las asambleas informativas que se van a celebrar en el auditorio García Márquez de Mera. En ellas se detallará toda la información relativa al proceso, requisitos, plazos y posibilidades de financiación, entre otras cuestiones.



“O prezo dos pisos e os requisitos de acceso son os estipulados pola Xunta para este tipo de vivendas, tendo preferencia os veciños de Oleiros. Serán de máxima calidade e estarán situadas en magníficos lugares como centro de Perillo, Mera e urbanización de Xaz. Neste último incluso terán piscina”, apuntó el regidor oleirense.



Gestión urbanística



Fuentes municipales indican que el suelo en el que se construirán las viviendas se logró gratuitamente gracias a la gestión urbanística que lleva a cabo el Gobierno local y que garantiza un crecimiento ordenado y sostenible del territorio. De esta manera, además de promover la construcción de vivienda a precios inferiores al mercado, el Ayuntamiento obtiene recursos económicos para mejorar los servicios públicos y ejecutar obras.



“En España existe un grave problema para o acceso á vivenda do que Oleiros non é alleo. Ante a falta de políticas públicas efectivas por parte da Xunta e do Estado, que son as administracións competentes neste ámbito, o Concello vai máis alá das súas obrigas e promove a creación de cooperativas de pisos mediante a venda de varias parcelas de propiedade municipal”, añaden desde el Gobierno local.