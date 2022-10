Oleiros tacha de demencial insistir en que una pasarela peatonal enlace Santa Cristina y A Coruña

“É unha pasarela que non vai a ningún lado, que destroza o entorno e que non resolve ningún problema porque non conecta con zonas urbanas da Coruña. Conecta con un hospital e non todos están para ir ao hospital a diario. E demencial o que está pasando”, dijo ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, respecto al anuncio realizado por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de que la Xunta iba a licitar la infraestructura peatonal y ciclista el próximo mes de noviembre.





El regidor considera que el enlace tendría que ubicarse en el entorno del puente de A Pasaxe, una vez que se lleve a cabo su ampliación.





“Non ten sentido ningún. O único que hai detrás de todo esto e diñeiro. Money, money como din os americanos. Agora contrátase un proxecto que costaría un 7% da obra total. Eu calcúlolle uns 560.000 euros e eses cartos dan para repartir entre moitos”, añadía el mandatario local en su habitual intervención de los jueves en la radio local.





Además, García Seoane se muestra convencido de que ningún responsable de Demarcación de Costas ha sido informado de que se vaya a realizar la obra.





“Costas do Estado non sabe nada do proxecto. A Coruña non dou ningunha autorización. Oleiros tampouco. Son obras cara a galería e cara as eleccións”, apuntó, al tiempo que reclamaba más interés de las administraciones en mejorar las vías del área.





“O único e o interés propagandístico, botar fume. Vou falar coa alcaldesa, Inés Rey, porque é insultante o que está acontecendo coa conselleira Ethel Vázquez”, apostilló el regidor.





“Nadie en contra”

El malestar de García Seoane con la responsable de Infraestruturas de la Xunta también viene derivado porque, según lo publicado, la conselleira dijo que la infraestructura será “un antes y un después en la movilidad sostenible y, sobre todo, saludable. No creo que esté nadie en contra”.





La iniciativa de construir una pasarela que enlace los núcleos de Oza, en A Coruña, y Santa Cristina, en Oleiros, se conoció el pasado mes de abril.





El expresidente gallego Alberto Núñez Feijoo anunciaba, tras una reunión del Consello, que la estructura tendría una longitud de 300 metros y sería necesaria una inversión de ocho millones para posibilitar la conexión peatonal y ciclista.





Además, en el futuro se preveía que sirva para mejorar la conexión con el nuevo Chuac desde Oleiros y su financiación estaría ligada a los fondos europeos Next Generation.





Iniciativa con respaldos

Vázquez, por su parte, destacaba el respaldo recibido por el estudio de su propuesta realizado desde el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria “una referencia en dinámica del litoral y en el trabajo con Costas”.





Cabe recordar también que la Fundación de Enxeñería Civil de Galicia elaboró un boceto en el que se puede contemplar que la estructura, de 300 metros de longitud y 4,4 de ancho, contaría con un apoyo en el medio de la ría coruñesa y dos vanos.