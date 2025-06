Oleiros retirará los vehículos que ocupen plazas de la ORA sin pagar

“Aqueles que incumplan co pago retiraráselles o vehículo. Nós non queremos retirar coches nin sancionar a ninguén; o que queremos é que a xente cumpra a normativa para este tipo de aparcamentos”, anunció ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Y la posibilidad de que una grúa, u otro tipo de transporte, se lleve un coche estacionado en una plaza de la ORA porque su propietario no abona la correspondiente tarifa supone una novedad con respecto a años anteriores. Hasta ahora, como es habitual en otros lugares, el personal encargado de vigilar este servicio de parking realizaba una denuncia de sanción y cabía la posibilidad de evitarla abonando un recargo.



Por el momento la única información sobre este nueva norma es la que facilitó el propio alcalde en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, ya que en los puestos de pago ubicados en las zonas de estacionamiento de las playas de Mera, Santa Cruz, Santa Cristina y Nava no hay ninguna nota informativa.



Incremento de tarifa



El restablecimiento del sistema de la ORA se produjo el pasado domingo, día 1. Como es habitual permanecerá activo hasta el día 16 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 12.00 a 20.00. La tarifa ha registrado un incremento de 0,20 céntimos pasando de 0,50 a 0,70 la hora.



El precio máximo es de 5,50 euros, lo que permite estacionar el vehículo durante toda la jornada. Los tramos intermedios varían desde los 1,50 por dos horas, hasta los 3,50 por cuatro, pasando por los 2,50 euros por tres. La tecnología con la que están dotados los parquímetros permite el pago mediante tarjeta o teléfono móvil. También es posible utilizar la aplicación ‘easypark’. Asimismo, la identificación por matrícula no hace necesario la colocación del resguardo en los parabrisas.



“Coa ORA redúcese o uso de vehículo privado e axilízase o aparcamento en zonas de praia que teñen unha grande densidade de uso, especialmente as fins de semana ou en horario de tarde con bo tempo. Este sistema constitúe unha forma de ordenación dun espazo público nunha zona turística cando máis preciso é, no caso de Oleiros, no verán; onde a escaseza de solo dispoñible con destino a aparcadoiro e o aumento do parque automobilístico determinan a necesidade de facer unha distribución racional e equitativa dos estacionamientos entre todos los usuarios”, defienden desde el Ayuntamiento oleirense.



Un Gobierno local que apela a las normativas de la Unión Europea para recordar que durante la época estival los perros no podrán acceder a los arenales.



“O servizo de socorrismo, cando se poña en marcha, velará porque se cumplan as normas. Tamén pedimos aos surfistas que respeten as zonas de baño”, apostillan.