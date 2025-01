Oleiros reclama a la Xunta que cambie las bases de las ayudas para comprar pisos protegidos

El Ayuntamiento de Oleiros reclama a la Xunta que cambie las bases de las ayudas que concede para la adquisición de pisos de protección o precio tasado. Indica que el gobierno autonómico publicó oficialmente las distintas subvenciones, las cuales excluyen a las cooperativas como las tres que se están constituyendo para la construcción de vivienda en Xaz, Mera y Perillo.



“Ademais (las ayudas) non se conceden ata sinatura das escrituras, é dicir, ata o final da obra. O Concello reclama que os cartos se entreguen no momento de afrontar o pago inicial da entrada das vivendas, que é cando realmente máis se necesita, e que se inclúan todas as vivendas protexidas, tamén cooperativas como as de Oleiros que son protexidas en réxime concertado”, indicó el alcalde, Ángel García Seoane.



También considera que la política de vivienda que lleva a cabo la Xunta carece de sentido “a non ser que o que realmente se pretenda sexa realizar un anuncio propagandístico e que os fondos non se repartan”.



“O principal escollo das persoas que queren adquirir unha vivenda protexida está na falta de recursos para afrontar un pagamento da entrada, dado que os bancos non financian máis do 80% do custo dos pisos. Son moitas as persoas que non dispoñen dese 20% restante que hai que pagar inicialmente”, argumenta el regidor municipal, al tiempo que insiste en la necesidad de variar las bases si lo que se busca es que los ciudadanos puedan adquirir viviendas.