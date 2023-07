Oleiros reclama a la Xunta que asuma el coste de 300.000 euros del mantenimiento de las guarderías locales

El Ayuntamiento de Oleiros reclama al Gobierno autonómico que asuma el coste de 300.000 euros que supone el mantenimiento anual de las cuatro escuelas infantiles públicas ubicadas en el municipio.



“Non é certo que a Xunta financie ao 100% a gratuidade das escolas infantís. O Concello de Oleiros inviste máis de 300.000 euros anuais no mantemento das catro escolas públicas do municipio”, se lamenta el alcalde, Ángel García Seoane, al tiempo que denuncia que el Ejecutivo, que preside Alfonso Rueda, obliga a los ayuntamientos a pagar pero que no permite injerencias en la educación infantil.



Esta situación, según el regidor, se repite con el centro de día de atención a la Tercera Edad ya que el Ayuntamiento sufraga el 50% de los gastos correspondientes a cada usuario.



“Porén, a súa xestión resulta absolutamente opaca para o Concello, pois non se permite acceder a ningunha información sobre prazas, listas de agarda, prazas valeiras ou criterios de admisión. Son datos dos que dispón únicamente a Xunta e a empresa prestataria do servizo. Este ano, o Concello de Oleiros pagará máis de cen mil euros por este concepto”, insiste el mandatario local.



Petición de apoyo a la Fegamp



Ante esta situación el alcalde y presidente de Alternativa dos Veciños realiza una petición de apoyo a la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) de la que espera que tenga un carácter más reivindicativo y municipalista.



“A Fegamp ten que estar máis pendente dos concellos que dos partidos aos que pertencen os seus dirixentes. Un exemplo é a educación pública, unha competencia que a Xunta debería asumir íntegramente pero na que realmente se lle obriga aos municipios a dedicar esforzos e recursos a manter instalacións, ante o que a Fegamp non se move”, añade García Seoane que califica a la entidad de ser un organismo inútil, alejado de la ciudadanía y enredado en una vida burocrática y vegetativa.



“A Federación serve simplemente para cobrar dietas e facer de parachoques dos gobernos de turno. Os dirixentes destes órganos solen ter prebendas pola obediencia debida aos que están arriba, sempre acaban recibindo algún diñeiro do Estado ou da Xunta para compensalos para estar caladiños”, denuncia el mandatario local, mientras recuerda que en breve se celebrarán las asambleas de constitución tanto de esta entidad como de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en las que se renovarán los cargos de dirección de ambas.