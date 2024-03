Oleiros se niega a aceptar el final del dragado de la ría si no se realizan obras en Perillo

“Estaremos alerta. Nós non imos permitir que se rematen as obras do dragado da ría do Burgo mentres non se atendan as nosas peticións”, dijo ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, muy poco satisfecho con el anuncio del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, de que el proyecto de regeneración medioambiental iniciado a principios del año 2022 toca a su fin.



El regidor oleirense al respecto de los trabajos de descontaminación del estuario no se pronuncia pero lo que reclama es que antes de que se den por finiquitados se habilite una zona de baño entre el puente de A Pasaxe y la urbanización Beiramar y que, de una vez por todas, se unan las sendas peatonales de Perillo y de Cambre. Mientras tanto se niega a dar sus bendiciones a una iniciativa que, según el representante gubernamental, estará finalizada el día 23 de abril.



Cabe recordar que Blanco, en un acto simbólico de plantación de árboles celebrado el pasado miércoles en el paseo de O Burgo, dijo que el dragado de la ría es la actuación de regeneración ambiental de un sistema costero más ambicioso de la historia de España y que llevarla a cabo supuso una inversión de más de 37 millones de euros, de los cuales el diez por ciento se destinó a indemnizar a los profesionales del mar que tuvieron que cesar en sus respectivas faenas.



También destacó que se retiraron del fondo marino casi 600.000 metros cúbicos de material contaminado y se crearon 70.000 de zonas verdes.