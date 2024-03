Oleiros modificará el PGOM para destinar a uso residencial algunos bajos comerciales

El Ayuntamiento de Oleiros anuncia que la posibilidad de utilizar plantas bajas que, en principio, se consideraron comerciales para uso residencial será una realidad en algunos lugares, gracias a una modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que se llevará a cabo en los próximos meses. El alcalde, Ángel García Seoane, en su habitual intervención de los lunes en la emisora de radio local de la Cadena Cope, argumenta que el cambio se llevará a cabo con la debida seguridad jurídica para la propiedad.



“Nalgúns concellos rexidos por outro tipo de normas urbanísticas ao non dispoñer de plan xeral pode que non se dean as condicións necesarias para actuar con esa seguridade”, indicó el regidor.

Evolución del sector



Asimismo, dijo que algunas viviendas plurifamiliares se planificaron con la idea de albergar en sus bajos alguna actividad comercial, pero los cambios experimentados en las últimas décadas hicieron que esa necesidad de plantas bajas decayese, tanto debido a la evolución del sector como de la movilidad o al surgimiento del telecomercio.



“Para que eses locais non perdan valor e incluso para dignificar o zócalo urbano, que en moitas ocasións dispón de locais pechados ou inutilizados, provocando feísmo, sensación de abandono e escasa hixiene urbana, Oleiros permitirá o seu uso residencial se se dan as circunstancias habitacionais e sanitarias”, apostilla el regidor oleirense.