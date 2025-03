Oleiros estudia construir pisos de protección más pequeños para rebajar el precio de venta

A grandes males, grandes remedios. “Estamos a estudiar a posibilidade de facer os pisos de protección con menos habitacións porque canto máis pequeno sexa tamén máis barato será”, apuntó ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como solución al contratiempo de que los interesados en una vivienda protegida dispongan de los recursos económicos necesarios para adquirirla. No obstante, para que este remedio sea efectivo también precisa que el Gobierno autonómico ponga de su parte.



“Imos pedirlle de novo á Xunta que modifique o plan de axudas para vivenda. As subvencións non se conceden ata a sinatura das escrituras, é dicir, ata o final da obra. Reclamamos que os cartos se entreguen no momento de afrontar o pago inicial da entrada, que é cando realmente máis se necesitan”, añadió el regidor, en su habitual intervención radiofónica de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope, al tiempo que recordaba que alrededor de 1.700 personas se han interesado por un piso pero que, hasta el momento, tan solo se han cerrado un centenar de compras de los cerca 150 que se encuentran a la venta.



Corredoira das Viñas



García Seoane también señaló que la política de vivienda de protección que inició a finales del pasado mandato no se limitará a la construcción de edificios en la urbanización de Xaz, en Dorneda; Mera y centro de Perillo.



“Vendemos unha parcela municipal na rúa Corredoira das Viñas, que está completamente urbanizada, para facer máis pisos e agora poñeremos á venda dous solares na praza da Rabadeira, o lado mesmo da casa consistorial, tamén para vivenda protexida”, señaló, mientras insistía en que el principal escollo que se encuentran los posibles compradores es la falta de recursos.



Según él, los bancos tan solo financian el 80% del coste total del inmueble y “son moitas as persoas que non dispoñen dese 20% restante que hai que pagar inicialmente, e que quedan totalmente desamparadas ante as políticas das administracións competentes”.