Oleiros emplaza a las comisiones de fiestas a dejar de contratar a orquestas que “es mejor que no vengan”

“Estoy muy preocupado. Llevo diciendo hace mucho tiempo que hay orquestas que es mejor que no vengan a este municipio”, se lamentó ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cuando anunciaba, a través de la emisora de radio local, el comienzo, hoy, de las fiestas de Perillo.



Una queja por la que emplazará a las distintas comisiones de festejos a que dejen de contratar a ciertos grupos musicales que, según él, no aportan nada.



“Estas orquestas lo que traen es un montón de gente con litronas y a las comisiones no les es rentable. La gente que acude a verlas no están en el campo de la verbena para nada. Excepto unos pocos, el resto busca sitios para emborracharse, (...) o para mear en los portales de las casas. Esto no lo vamos a permitir”, señaló el regidor, que puso como ejemplo el deplorable estado en que quedó el recinto festivo de Santa Cruz, una vez finalizada la actuación de una orquesta la pasada semana.



Quejas vecinales



García Seoane aseguró que, precisamente, de este núcleo de la parroquia de Liáns ha recibido multitud de quejas de los vecinos por el comportamiento de los asistentes.



No responsabilizó en absoluto, de esa actitud, a los integrantes de la comisión. Más bien elogió el esfuerzo que realizan a lo largo del año, tanto ellos como el resto de miembros de las agrupaciones vecinales encargadas de organizar los festejos.



No obstante, si les pide que en lo sucesivo no encarguen los servicios de determinados grupos musicales y se decanten por otro tipo de formaciones.



“Soy un defensor de las fiestas, Viví muchos años de ellas. Gané mucho dinero ejerciendo como músico pero defiendo la celebración de fiestas como las que se llevaron a cabo estos días en Iñás. Con una orquesta normal estuvo el recinto lleno”, insistió Seoane.



El comportamiento de los seguidores de determinadas formaciones musicales la contrapone el alcalde al de otros grupos.



“Al día siguiente de la actuación de (...) actuaron (...) y nadie tiró nada. Y el campo de Santa Cruz también estuvo lleno”, apostilló el primer edil.



Por otra parte, la Xunta recuerda que ofrece un servicio especial de bus durante las fiestas de Perillo. Funcionará la madrugada de mañana, día 3, y el domingo, 4,. Realizará distintas paradas desde Lucín hasta Entrejardines, pasando por O Burgo, con salidas a las 03.30 horas. Los menores de 21 años podrán emplear la tarjeta Xente Nova para viajar gratis.