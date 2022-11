Oleiros desvela que el proyecto para ampliar el puente de A Pasaxe ha sido modificado casi en su totalidad

Los detalles del proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe no se conocen pero lo que sí se ha desvelado es que el actual se parece bien poco al que se había redactado en un principio.



Eso al menos es lo que afirma el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tras haber sido informado por el Ministerio de Transportes de que en breve recibirá una copia de la iniciativa para poder estudiarla.



“Levo pedindo o proxecto desde fai máis de un ano e non se me facilitaba por unha razón moi concreta. Estivérono modificando en casi toda a súa totalidade”, indicó el regidor esta semana, en una intervención radiofónica, al tiempo que revelaba que la iniciativa ya no contempla obras para regular el tráfico en las dos cabeceras de la infraestructura.



“Agora, o que se aprobou, o único que contempla e a propia ampliación da ponte pero ‘algo es algo’ e vámolo estudiar. Farémolo de maneira constructiva porque non imos poñer chanzos nas rodas cando andamos a diario pedindo que se amplíe”, añadió.



No obstante y a pesar de su espíritu colaborativo, el mandatario local oleirense no cesa en su campaña reivindicativa y mantiene tanto la valla, que se instaló el pasado sábado en las inmediaciones del edificio Copigal, como los lemas en los paneles informativos ubicados en diversos lugares del municipio.



Presupuesto de 31 millones



Cabe recordar que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, anunció el viernes, día 18, la aprobación provisional del proyecto ‘Ampliación del puente del Pasaje. Carretera AC-12. Fase I: ampliación del viaducto sobre la ría del Burgo y adaptación de los enlaces adyacentes’.



Según consta en el comunicado gubernamental, el presupuesto de licitación estimado de esta primera fase es de 31,3 millones de euros y el objeto del proyecto es la construcción de una nueva estructura paralela a la existente, para incrementar la capacidad de la carretera.