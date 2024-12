Oleiros denuncia que el paseo de la ría de O Burgo “supón un inferno” tras la obra de dragado

El Gobierno dio por finalizadas la obra de dragado de la ría de O Burgo en el mes de abril; sin embargo, lo que no se han terminado son las quejas del alcalde de Oleiros, por el estado en que quedó el paseo marítimo, al menos en lo que al borde litoral de su municipio se refiere.



“Non contestan, non resolven, non toman ningunha medida para resolver problemas que lles corresponden. Gastaron mais de 37 millóns de euros no dragado. O paseo iba a ser marabilloso. Pois non é ningunha marabilla, máis ben supón un inferno para as persoas que camiñan por él. Quedaron uns enlaces, que nin iso son, porque son totalmente inadecuados, inutilizables para aqueles que teñen problemas de mobilidades, cun risco moi grande de caída para os nenos e as persoas maiores. En fin, unha vergoña”, dijo ayer García Seoane en su habitual intervención de los viernes en una emisora de radio local.



Por este motivo, y porque dice que el jefe de la Demarcación de Costas en A Coruña se comporta con “despotismo”, solicitará una entrevista con el responsable del mismo departamento pero en la capital de España.



“O alcalde ten solicitada unha reunión coa Dirección Xeral de Costas en Madrid ante o neglixente e irresponsable comportamento do xefe da Demarcación da Coruña”, apuntan desde el Gobierno local oleirense, al tiempo que recuerdan que son varias las cuestiones que se encuentran pendientes de solucionar.



“Son varios os asuntos pendentes de resolver, que lle competen á administración do Estado, como é a reparación da pasarela do castelo de Santa Cruz, a rexeneración da praia e o noiro do Xunqueiro”, apostillan.