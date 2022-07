Oleiros denuncia otro atentado medioambiental, esta vez contra nueve árboles en Dorneda

El Ayuntamiento de Oleiros denunció un nuevo atentado a árboles del municipio que, en este caso, se registró en el carril bici de Dorneda.



Según explicaron desde el Gobierno de Ángel García Seoane, que calificaron el suceso de “gravísimo” el ataque afectó a nueve ejemplares, todos “patrimonio medioambiental do Concello de Oleiros”. En su denuncia indicaron que “un individuo ou grupo de individuos eliminaron nove árbores do carril bici” y advirtieron de que “non se trata de vandalismo, senón dun delito contra o medio ambiente intolerable que non debe quedar impune”, resumieron los responsables municipales, que no dudaron en solicitar la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido en Dorneda.



“Calquera persoa que puidera ter visto algo, que llelo comunique á Policía Local de Oleiros para facilitar a identificación non quede impune e os seus responsables”, apuntaron desde la institución, cansados de asistir a este tipo de incidentes que, en distintos núcleos del ayuntamiento, se saldan con importantes daños en las áreas verdes.