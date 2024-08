Oleiros denuncia nuevos desplomes de tierra en el paseo de Santa Cruz

Los 27 kilómetros de costa que adornan el municipio de Oleiros en los últimos tiempos se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el alcalde, Ángel García Seoane. Si desde hace semanas está clamando por que se lleven a cabo mejoras en el tramo del paseo marítimo que debería enlazar el municipio con el vecino Cambre, ahora el situado entre los núcleos de Santa Cruz y Bastiagueiro también es foco de problemas.

“Esta é unha cuestión gravísima. Hai meses que houbo un desprendemento que casi nos deixa sin conexión entre o parque das Galeras e Santa Cruz e volveu haber outro estes días”, dijo ayer el regidor oleirense en su habitual intervención de los martes en la emisora de radio local de la Cadena Ser. Y ante esta circunstancia y la supuesta pasividad de Jefatura de Costas a la hora de llevar a cabo reformas en la infraestructura las afrontará el propio Ayuntamiento.



“É necesario conter o noiro para asegurar as pasarelas de madeira, construídas no seu día baixo a supervisión de Costas, que dan acceso o parque, polas que transitan a diario centos de persoas. No anterior desprendemento, o Concello realizou todas as xestións pertinentes ante este departamento sen que se aportase solución algunha á petición de asegurar o noiro. De ter actuado nese momento, non se tería dado a actual situación”, añadió al tiempo que indicó que la reforma consistirá en la construcción de un parapeto que evite la caída de la mencionada pasarela.



Desencuentros



La denuncia formulada la jornada pasada por García Seoane supone solo una más contra el departamento que gestiona el litoral costero español. Así, a finales de abril lo acusaba de haber dado por finalizado el dragado de la ría de O Burgo sin conectar la senda peatonal que por el borde litoral debería unir O Temple y Perillo.

Criticaba también que la nueva zona verde creada en la desembocadura del río do Seixo, dotada de un tramo de paseo, no se conectaba ni con Beiramar ni con Cambre. Además, denunciaba que en el parque del Paraíso se talaron decenas de árboles de gran porte y que se había dejado el lugar plagado de lodazales y montones de piedras.

El desencuentro entre ambas administraciones llegó a tal extremo que la local incluso mantiene cerradas al tránsito de personas los tramos afectados y amenazó con elevar la cuestión ante la Unión Europea. “Costas do Estado pretende deixar residuos, que despois de meses de traballo non foron retirados. Tampouco retiraron os paus, nin se levou a cabo a aportación de area necesaria para poder utilizar a ría para o baño”, se lamentaba.



La pelota ahora vuelve a quedar en el tejado del Gobierno central. Si atiende o no la solicitud de Oleiros se verá con el paso de los días; sin embargo, el talud de Santa Cruz y la pasarela quizás no puedan esperar tanto. l