Oleiros critica la especulación urbanística en As Xubias y la construcción de la pasarela

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, critica la especulación urbanística planteada en As Xubias y la construcción de la futura pasarela entre Oza y Santa Cristina.



“Como a cidade xa medrou para moitos lados, agora pretenden que creza cara a ría da Pasaxe. As Xubias estivo completamente abandonada por todos os gobernos municipais democráticos da Coruña e agora acórdanse desta zona para construír vivendas. Desfixeron o poboado chabolista para facer pisos, tamén están falando de construír nas Xubias e se despois venden parte do porto de San Diego para máis edificios; cunha pasarela entre Oza e Santa Cristina poden ofrecer unha praia e un paseo con servizos marabillosos e cobrar moito máis polas vivendas. É escandaloso!”, escribió el regidor en Facebook.



Seoane recuerda que en su infancia “Santa Cristina era un auténtico verxel, ata que no 64 apareceron uns señores de Oleiros que viñan de Venezuela e compraron a praia –de propiedade privada desde a desamortización de Mendizábal–”. “Non só arruinaron a praia con entullos e recheos, senón que ademais pretendían facer 1.700 vivendas detrás do hotel e canalizar a ría. Logo entramos no Concello e paralizamos as obras”, dice, y lamenta “ter que escoitar agora que a duna de Santa Cristina non vale para nada e que está morta, todo para xustificar a construción dunha pasarela desde Oza”.









Ría de O Burgo





La Cofradía de Pescadores de A Coruña denunció “lentitud” y “falta de sensibilidad” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para resolver las compensaciones a los trabajadores debido a la paralización de la actividad con motivo de las obras de dragado de la ría de O Burgo.



Aseguran que viven una situación “límite” por lo que convocan al Gobierno, a la Xunta y a los representantes sindicales a una reunión en el local de la cofradía el 2 de junio a las 10.00 horas.