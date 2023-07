Oleiros asegura que los datos de la Xunta evidencian que la indemnización por el bus 1A hasta Santa Cristina era "injustificada"

Oleiros asegura que los datos de la Xunta evidencian que la indemnización reclamada por Cal Pita por la pérdida de pasajeros debido a la extensión del bus urbano de A Coruña 1A hasta la playa de Santa Cristina entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2022 es "injustificada".

"Segundo os datos publicados pola Xunta de Galicia no día de onte, a perda de viaxeiros que tivo Cal Pita do 15 de xuño ao 15 de xullo do 2022 no servizo á praia de Santa Cristina foi de 800 pasaxeiros. Unha cantidade moi inferior e que nin se aproxima aos 6.500 pasaxeiros mensuais (19.700 pasaxeiros durante os 3 meses de verán) que Cal Pita dixo ter perdido durante o funcionamento do bus urbano 1-A da Coruña", señalan fuentes municipales.

Así, desde el Ayuntamiento que lidera Ángel García Seoane, indican que la razón les asiste a la hora de sus "demandas de que Cal Pita xustificase debidamente a perda de viaxeiros antes de “agasallar” con 49.000 euros de cartos públicos a unha empresa privada. A Xunta de Galicia, cómplice da compañía de transportes, adoptou unha postura belixerante contra o Concello e os intereses da cidadanía impedindo a renovación do convenio que permitía que o bus urbano 1-A da Coruña chegase ata Santa Cristina do 15 de xuño ao 15 de setembro".

"Que interese ten a conselleira Ethel Vázquez en beneficiar a unha compañía privada desta maneira tan torpe?", se preguntan desde el Gobierno local, que denuncian que "non se pode tolerar que as administracións públicas sexan utilizadas para lucrar a empresas de maneira inxustificada".