Oleiros afirma que Costas da por finalizado el dragado de O Burgo "sin hacer tramos pendientes"

El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) ha manifestado que la Demarcación de Costas ha dado por finalizado el dragado de la ría de O Burgo "sin hacer los tramos pendientes" entre este municipio y Cambre.



"El proyecto de regeneración de la ría no está terminado, Oleiros sigue sin estar conectado con Cambre a través de un paseo marítimo lo que impide circunvalar toda la ría", sostiene en un comunicado.



Así, señala que la nueva zona verde creada en la desembocadura del río do Seixo, dotada de un tramo de paseo marítimo, "no está conectada ni con el paseo de Beiramar ni con el paseo de Cambre", al que actualmente hay que acceder por el parque municipal de la urbanización do Seixo.



Mientras el Ministerio no aborde estos dos tramos pendientes de paseo en el Paraíso y en O Seixo, el ayuntamiento mantendrá cerradas, por precaución, las futuras conexiones de los tramos de los paseos costeros", sostiene el alcalde, Ángel García Seoane.