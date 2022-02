La obra de Perillo avanzará de “20 en 20 metros” para reducir su afección

El Ayuntamiento de Oleiros citará a una asamblea informativa a todos los vecinos “que van sufrir cortes nos accesos aos seus garaxes ante o inicio das escavacións” de la obra de Solymar, en Perillo. La cita será el lunes 7 de marzo a las 19:30 horas en el auditorio de A Fábrica.





El alcalde, Ángel García Seoane, señaló que se notificará la convocatoria a los afectados “que teñen acceso aos seus garaxes pola marxe dereita da avenida das Mariñas dirección A Coruña”. Así lo acordó el mandatario municipal con los responsables de Transportes y Movilidad y de la empresa que realiza la obra, qie se comprometieron a no cortar ninguna entrada hasta que se celebre el encuentro, pues será allí donde se informe a los residentes de los “prazos previstos para os cortes, así como da alternativa que terán para estacionar os seus vehículos mentres non poidan entrar aos seus garaxes”, expuso García Seoane.





Las obras avanzarán de veinte en veinte metros, desde marzo hasta junio, por lo que no afectarán a todos los vecinos de manera simultánea, según confirmó el Gobierno de Oleiros. En este sentido, “a outra man da estrada, os garaxes da marxe esquerda da avenida das Mariñas dirección A Coruña, non se cortarán nesta primeira fase”, por lo que a esos vecinos se los convocará a una segunda asamblea informativa, que se celebrará antes del inicio da segunda fase, “que previsiblemente comezará no mes de xullo”, aclaró

García Seoane.





En relación con las advertencias de la Xunta respecto a los retrasos de determinadas líneas de transporte metropolitano a causa de las obras, el regidor consideró “escandalosa” la postura de la institución autonómica y expuso que el Ministerio de Transportes y Movilidad cuenta con un estudio que, entre otras conclusiones, establece una demora de unos seis minutos debido a las colas de Solymar. “Eso de que se atrasa unha media hora é unha mentira porque ninguén está ese tempo para atravesar o tramo de obras de Perillo”.





En cualquier caso, lo que sí se hará en la zona es “retrotraer” la inicio del carril único a la altura del radar, al acabar A Pasaxe. “Queremos que eso funcione o máis áxil posible, primeiro polos veciños desa zona e despois polos que pasamos por aí, pero está claro que todas as obras causan problemas, mais son necesarias” añadió García Seoane.