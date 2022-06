Un juez ordena tapar los carteles de O Couto tras la denuncia de la Xunta

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de A Coruña obligó al Ayuntamiento de Oleiros a cubrir los carteles instalados en O Couto en el marco de la iniciativa emprendida hace unas semanas para exigir a la Xunta la adopción de medidas en materia de seguridad atendiendo las reivindicaciones de los vecinos de este núcleo de San Martiño de Dorneda.



El alcalde, Ángel García Seoane, confirmó que el auto, en el que se establecía un plazo de seis horas para tapar los carteles, se recibió a las 12.46. Una hora después ya estaban cubiertos por unos plásticos de color negro, tanto el más sencillo, con el eslogan de la campaña “Camiña Galicia” unido a un “Ollo que te Pillan”, como el más polémico, que incluía la imagen de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade. Ethel Vázquez, “atropellada” en O Couto.





Seoane defiende que la campaña pretendía visualizar un problema vecinal y “queda claro que tivieron efecto”





En la resolución, que se dicta en respuesta a un recurso interpuesto por la Xunta, se requiere al alcalde para que proceda a cubrir los carteles impidiendo su visualización desde la carretera como medida cautelar mientras se tramita este incidente y hasta su resolución, y se cita a una comparecencia a ambas partes este lunes 6 de junio, a las 12.00.



El mandatario oleirense indicó que “o que está claro é que o cartel doeu, e que fixeron máis estes carteis que todas as sabas que levan meses poñendo no Couto”. En este sentido, consideró alcanzado “o obxectivo de esta e de calquer campaña”, que es el de “causar impacto”, pero calificó de “ataque á liberdade de expresión” la actuación de la Xunta, a la que insta a “asumir as súas competencias e resolver dunha vez o problema destes veciños” porque “a solución é tan sinxela como instalar un paso de peóns e cambiar os sinais de velocidade de 70 a 50”.









Operación





El alcalde del Ayuntamiento de Oleiros entiende que el propósito de esta denuncia es “mancillar o meu nome e a miña loita” y responde a una operación para “desgastarme políticamente”, pero “eu estou moi ben” y “van ter que facer cousas de máis encaixe porque por aí están fastidiaos”, apostilló Ángel García Seoane.



No obstante, el magistrado rechaza una segunda pretensión de los denunciantes para requerir al alcalde para que, mientras se tramita el recurso, se abstenga de continuar la misma campaña colocando otros carteles con similar contenido e imagen y con el emblema de la Xunta.



Un aspecto que, este último, que niega el regidor oleirense, quien insiste en que “eu non usei o emblema da Xunta pois nos carteis informativos o que pon é ‘xusta’ de Galicia”.