La Guardia Civil detiene a un okupa por extorsionar a dueños de chalés

Lo que parecía una simple intervención por violencia de género desembocó el martes en la detención, por parte de la Guardia Civil, de un delincuente que se dedicaba a okupar chalés del municipio de Oleiros para luego exigir dinero a sus dueños a cambio de abandonarlos. Es la primera vez que se tiene noticia de semejante modus operandi, aunque las fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que ocurre: los delincuentes están empezando a explotar los vacíos legales y para conseguir dinero rápido chantajeando a los propietarios de viviendas caras, y prácticamente sin ningún riesgo.



Todo comenzó en la noche del lunes al martes: un coche patrulla del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oleiros estaba haciendo la ronda cuando descubrieron a una pareja que estaba discutiendo en la vía pública. Ante la posibilidad de que estuviera teniendo lugar un delito de violencia de género, decidieron acercarse. El sospechoso emprendió la huida en cuanto los vio y no pudieron darle alcance, pero se dieron cuenta de que antes había metido algo en el bolso de la mujer.



Esta no se resistió. Simplemente les contó que el fugitivo era su esposo y que ella se encontraba bien. También mostró el contenido del bolso a los guardias civiles, que descubrieron lo que resultó ser un revólver y munición. En un principio, parecía un arma de fogueo pero cuando llegaron a las dependencias policiales un guardia experto la examinó y descubrió que había sido modificada para poder disparar con ella munición real, y que era completamente operativa.



Al día siguiente, comenzó la búsqueda del sujeto (conocido por las autoridades), y consiguieron detenerlo esa misma mañana. un vecino por tenencia ilícita de armas. Pero también le descubrieron 3.000 euros en metálico y las investigaciones permitieron descubrir de dónde los había sacado.



Investigación

Resultó que el sujeto se dedica a una particular clase de extorsión: se cuela en los chalés que abundan en Oleiros, el municipio con mayor renta per cápita de Galicia, y solo lo abandonan si el dueño les paga. Por el momento, las autoridades han conseguido comprobar que este sujeto ha actuado en una casa en la avenida de Ché Guevara, donde el dueño habría pagado 2.500 euros para que se fuera. Luego, en otra casa de O Pinar, una de las urbanizaciones más exclusivas, aunque en este caso se fuer con las manos vacías después de unos días y otro, en la zona de Bastiagueiro, aunque no está claro si en esa ocasión se salió con la suya.



Su última actuación había sido en Perillo, donde había conseguido hacerse con 3.000 euros tras instalarse en una casa vacía, el mismo dinero que la Guardia Civil le encontró encima al detenerlo. Al propietario, durante la negociación, le enseñó el arma, supuestamente para intimidarlo, pero no llegó a haber violencia, y el afectado decidió pagar para que se marchara. Ahora ese dinero es una prueba de la extorsión por el que ahora está detenido. Hay que señalar que tampoco es la primera vez: según fuentes cercanas, había sido arrestado en seis ocasiones anteriores, por delitos parecidos.



No es la primera vez que ocurre: el propio alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, había denunciado que, en junio de 2020, unos okupas habían exigido 3.00o euros a una vecina de Perillo para abandonar su vivienda u otra en Bastiagueiro en 2021. “Esta ocupación es una estrategia de las mafias para extorsionar a sus propietarias”, había declarado un indignado García Seoane.