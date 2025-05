Granada destaca a Oleiros por el protagonismo que otorga a la alfarería con sus iniciativas

“Es una anomalía que Oleiros no forme parte de la Asociación española de ciudades de la cerámica”, se lamenta el gerente y administrador de la entidad, Oriol Calvo Vergés. Sin embargo, esta circunstancia no impide que el municipio no vaya a ver reconocido el protagonismo que otorga a la alfarería con la organización de iniciativas como Alfaroleiros.



El alcalde, Ángel García Seoane, en compañía de otros miembros del equipo de gobierno, visita hoy la ciudad de Granada para estar presente en la ‘finalísima’ de la décima edición de los premios nacionales de cerámica que organiza una asociación en la que están integradas localidades gallegas como Bonxe, Niñodaguia o Buño.



Oleiros compite en una modalidad contra otras cuatro propuestas y Calvo Vergés considera que tienen altas probabilidades de vencer, aunque reconoce que las iniciativas a las que se enfrenta son también singulares.

Tres décadas



“O Museo dos Oleiros e a feira Alfaroleiros, que celebrou o pasado ano as tres décadas de andaina, son realidades que enchen de orgullo á veciñanza e se teñen convertido en dous activos tanto da identidades local como da animación cultural que cada verán enche Santa Cruz de visitantes”, apuntan fuentes municipales, al tiempo que destacan la importancia de alcanzar llegar a esta final.



También indican que la propuesta con la que compite lo hace en una categoría que corresponde a las actividades en favor de la cerámica y se otorga a personas y entidades que han destacado por su trabajo a favor de la cerámica española.

Referente



Por su parte, la asociación organizadora elogia al Ayuntamiento por la organización de la feria cerámica y considera que es uno de los referentes a nivel nacional.



“Los artesanos que vienen a Oleiros se sienten muy cómodos. Tengo que decir que Alfaroleiros es el espejo en el que todos deberíamos mirarnos”, apostilla Calvo Vergés.