García Seoane da por hecho que este verano el bus 1A no dará servicio a Santa Cristina

Tras cuatro años de servicio todo indica, al menos para el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que la línea de bus urbano 1A ya no realizará paradas, a lo largo del próximo verano, en la rotonda de Santa Cristina.



“A conselleira Ethel Vázquez négase a prorrogar o convenio alegando que o Concello non aportou as supostas perdas de usuarios de Cal Pita. A empresa pretende cobrar case 50.000 euros ao Concello, sen xustificante algún da perda de viaxeiros. E a Xunta tampouco presentou os xustificantes que lle foron solicitados. Non entendemos a posición da conselleira en contra do servizo público de transporte”, dijo ayer el regidor, en su habitual intervención de los lunes en la emisora local de radio de la Cadena Cope.



Asimismo, volvió a insistir en acusar a la titular de la Consellería de Infraestruturas de defender los intereses económicos de una empresa privada.



“A señora conselleira ten que deixar de defende a Cal Pita e autorizar e poñer en servizo o bus. Se está é a política que vai seguir aplicando o PP no transporte público da Coruña... Vaia por Deus!, añadió el mandatario local a través de un comunicado.



Conflicto



El conflicto que enfrenta a las dos administraciones se hizo público el pasado mes de marzo cuando el alcalde oleirense denunció que la Xunta se negaba a autorizar la renovación del servicio de bus que enlaza el centro urbano de A Coruña con el arenal de Perillo, alegando que el Ayuntamiento estaba incumpliendo el acuerdo porque no indemnizaba a una empresa de transportes de viajeros por la pérdida de viajeros.



Ya en aquel momento, y continúa ahora, el Gobierno local rechazó abonar la mencionada indemnización afirmando que la cantidad económica solicitada es desorbitada.