García Seoane confirma lo que ya se intuía en Oleiros: “Non haberá 1A ata Santa Cristina”

“De momento non haberá 1A”. Así respondió el alcalde, Ángel García Seoane, a la consulta de un vecino del municipio sobre la extensión de este autobús urbano hasta Santa Cristina.

El mandatario señaló que la Xunta, que es la administración que tiene que autorizar la conexión, “di que ou lle pagamos á empresa Calpita unha suposta débeda que di que temos que recoñecer ou non autoriza”, indica Seoane.



“O que está claro é que se no seu día a empresa tiña as probas de que o Concello de Oleiros debía pagarlle, as tería presentado e levado ao xulgado e nos teriamos que pagar, pero non o fixeron porque sabían que era mentira”, comentó el regidor oleirense, quien insistió en que la extensión del 1A no les afectó para nada porque “este autobús vai por Alfonso Molina e non por As Xubias, que era por donde circulaba o Calpita, agora Alsa”.



Lo que sí está negociando el Ayuntamiento de Oleiros es “a mellora da liña que vai a O Seixal, ata a Casa do Pobo de Nós”; la creación de una línea por la carretera de Xaz y otra que llegue a aquellos núcleos más aislados.