García Seoane admite que el servicio de taxis tan solo es eficiente en Perillo y Santa Cruz

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, admite que los profesionales del taxi tan solo ofrecen un servicio eficiente en los núcleos de Perillo y Santa Cruz. A lo largo de las últimas semanas ha mostrado un profundo malestar porque considera que no se están cumpliendo las condiciones a las que obligan unos contratos que se formalizaron hace más de cuarenta años y que no se han renovado desde entonces.



“Non se concedeu ningunha licencia máis desde tempos do franquismo. Déronse por parroquias e non quixemos movela cuestión pero os veciños están a queixarse e con razón. O tema non pode continuar así”, dice el regidor, al tiempo que denuncia que tanto por la semana como los fines de semana no hay ningún vehículo en las paradas de Mera y de O Seixal.



García Seoane se muestra dispuesto a permitir el establecimiento en el municipio de servicios de VTC (vehículos de transporte con conductor) si los profesionales locales no aceptan, por ejemplo, reservas de viajes o permanencias en las paradas que todavía están operativas.

Según fuentes municipales, esta problemática se la planteará el propio alcalde a los taxistas en una reunión que mantendrá con ellos la próxima semana.