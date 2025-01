El final de la reforma de la avenida de Santa Cristina se retrasa hasta marzo

El hombre propone pero la realidad dispone. Y la realidad, según explicó ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es que la reforma de la avenida de Santa Cristina no estará completada en el plazo previsto y que habrá que esperar al menos hasta principios del próximo mes de marzo para ver finalizado un proyecto que se inició en abril de 2024.



“A obra tiña que estar acabada en decembro pero pola súa envergadura haberá algún retraso e esperemos que a finales de febreiro ou principios de marzo estea rematada”, dijo el regidor durante su habitual intervención de los jueves en la emisora de radio municipal al tiempo que anunciaba que reclamará que se realicen algunas modificaciones.



“Se cadra hai que quitar os parterres porque a xente non os respecta. Houbo casos de conductores que non usan as zonas habilitadas para acceder a os garaxes e pasan por encima deles. Imos chamar a técnicos da Deputación para que visiten as obras e ver que se pode facer. Pequenas cousas que se deixen agora poden convertirse co tempo en grandes problemas se non se lle poñen solucións”, añadió el responsable municipal, que recordó que la mejora supone una inversión de 1,8 millones de euros.



Humanizar el bulevar



El proyecto de mejora que está patrocinado por el gobierno provincial, presidido por Valentín González Formoso, permitirá renovar una avenida muy transitada que, en su momento presentaba importantes deficiencias, con una actuación integral centrada en reordenar y humanizar el bulevar con una delimitación clara de la circulación del tráfico rodado y otorgando prioridad a la movilidad de los peatones.



El proyecto contempla la ampliación de las aceras, poniendo al peatón como protagonista con una mayor extensión dedicada a la actividad social. Se habilitan zonas de estancia y puntos de encuentro y zonas ajardinadas, se está instalando nuevo mobiliario urbano y se llevan a cabo actuaciones que propiciarán una notable mejora estética de la zona y, al mismo tiempo, una reducción de la velocidad de circulación del tráfico rodado.



Las obras conservan las plazas de aparcamiento debido a la fuerte demanda de estacionamiento, con un diseño más accesible y estético e integrando en la planificación los árboles existentes. La vegetación tendrá un mayor protagonismo tras la remodelación del acceso a la playa. Asimismo, se procede a la renovación del alumbrado público y de la red de drenaje de la calzada, al tiempo que se soterrarán las líneas de los servicios básicos como son los de telefonía y electricidad.