Las expropiaciones para la ampliación de A Pasaxe se tramitarán desde Oleiros

El proceso de expropiación que se está llevando a cabo para realizar las obras de ampliación del puente de A Pasaxe proseguirán en el municipio de Oleiros. El alcalde, Ángel García Seoane, anunció ayer, en declaraciones a la emisora de radio local de la Cadena Cope, que el Ministerio de Transportes, a través de la Jefatura de Carreteras, solicitó al Ayuntamiento su colaboración para poder hacer entrega de las notificaciones de las correspondientes indemnizaciones a los afectados.



La Administración estatal precisa de un local municipal para hacer llegar los expedientes de expropiación tanto de parcelas como de edificaciones y el Gobierno local ha decidido que sea el torreón Bescansa, ubicado en pleno paseo marítimo de Santa Cristina.



“Desde o Concello congratulámonos co paso dado polo Goberno que vén de anunciar a próxima licitación das obras da nova ponte, e tamén do compromiso de licitalas unha vez se finalicen as obras do túnel e rotonda do Solymar, que prestarán servizo na súa totalidade a finais deste mes ou comezos de maio”, subrayó el mandatario local.



Con esta comunicación gubernamental se da un paso más en la tan demandada ampliación del puente que, sobre la ría de O Burgo, enlaza los ayuntamientos de Oleiros y A Coruña. Cabe recordar que en agosto de 2023 el Ministerio de Transportes anunció la aprobación de un proyecto de reforma que superaba los 31 millones de euros.



En una primera fase se levantará una estructura (viaducto) paralela a la existente, inmediatamente al norte de la actual, para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de explotación de la carretera. La longitud de este nuevo viaducto alcanzará los 235 metros, constará de cuatro vanos (distancia entre apoyos) y tendrá una anchura de 25 metros.