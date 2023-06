Una empresa de Oleiros regala unas vacaciones al mejor biólogo investigador

La compañía biotecnológica gallega AllGenetics, con sede en el concello de Oleiros y especializada en genómica, premia con unas vacaciones en la comunidad autónoma gallega, concretamente en La Casa de la Granja, ubicada en Granxa do Souto (Mera de Abaixo, Ortigueira), a la mejor investigadora o investigador del European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology que cada año se celebra en una ciudad de Europa. Se trata del denominado AllGenetics-EMPSEB Award, que se concede desde 2012.

La cita académica está organizada por investigadoras e investigadores predoctorales y a ella acuden investigadores de todo el continente que erealizan su doctorado en biología evolutiva. En 2023 el congreso se celebró en Isle of Cumbrae (Escocia).

La investigadora mexicana Samantha López Clinton, que realiza su doctorado en el Museo Sueco de Historia Natural y en la Universidad de Estocolmo sobre monitoreo ambiental a través de técnicas genómicas, es la ganadora del AllGenetics-EMPSEB Award 2023. Podrá disfrutar, con hasta cinco amigos, de una semana de vacaciones en Ortegal.

AllGenetics, socia del Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), patrocinó desde 2012 el EMPSEB. Y a su equipo directivo se le ocurrió la idea de entregar un premio al mejor doctorando que participase en el congreso. “Pensamos que la recompensa podría ser una semana de vacaciones en Galicia, para poner en valor nuestra tierra”, explica Rosa García-Junco, responsable de Ventas y Márketing de AllGenetics. “No teníamos muchas esperanzas de que la idea saliese adelante, pero a los organizadores del congreso les encantó la idea y aceptaron sin dudarlo; doce años después seguimos patrocinando el congreso y ofreciendo el AllGenetics-EMPSEB Award”.

La primera ganadora fue la investigadora alemana Mareike Wurdack, que se llevó el galardón gracias a su trabajo sobre parasitismo en insectos. Disfrutó del premio en Ortigueira con otros tres amigos. Entre Mareike Wurdack y Samantha López Clinton, otras nueve investigadoras e investigadores de Italia, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Holanda y Bélgica se hicieron con el premio y pudieron conocer Galicia gracias a la iniciativa de AllGenetics.