El emblemático campo de fútbol de O Xabrón se transforma en aparcamiento

Lo de correr por la banda o enviar un centro medido hace bastantes años que ha dejado de hacerse en el emblemático campo de fútbol de O Xabrón. Los integrantes del Marino dejaron atrás, quizás no en la memoria pero sí físicamente, unas instalaciones deportivas modestas, pero no por eso menos dignas, en Mera por otras mucho más modernas en Dexo, dedicadas a una de las islas más mentadas por los que se dedican a esto de la pesca como es la Marola. No obstante, el Gobierno local de Oleiros, que preside Ángel García Seoane, pretende darles una segunda oportunidad. Que nadie se lleve a engaño. Será muchísimo más prosaica. Los goles aquí se le meterán a la intermitente escasez de espacio para estacionar vehículos a motor, principalmente en verano.



Así, lo que un día compartían veinticinco personas, entre jugadores y jueces arbitrales, a partir de ahora lo harán motocicletas y turismos. Esencialmente de los usuarios del auditorio de Gabriel García Márquez, ubicado en las inmediaciones, en concreto, en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil.



El proyecto de reforma se centrará en la demolición de todas las edificaciones que todavía se mantienen en pie como vestuarios, ambigús y graderíos y la posterior señalización de las plazas de estacionamiento. Fuentes municipales se muestran convencidas de que esta medida aliviará en parte la problemática de tráfico veraniega. Cabe indicar que en el momento en que el antiguo campo de O Xabrón sea un parking ya habrá hecho prácticas. El pasado día 2 se destinó también a estacionamiento para los asistentes a un concierto que se celebró en el recinto de la laguna de Mera.



Santa Cristina

Si, como prevé el Gobierno local oleirense, la conversión del campo de O Xabrón en un parking supondrá mejorar el estacionamiento en Mera, donde posiblemente la situación empeore sea en Santa Cristina. Las obras de reforma de la arteria principal de tráfico de otro de los núcleos turísticos más importantes del municipio están suponiendo una merma del número de plazas de aparcamiento. Cuestión que no tiene visos de variar en el espacio temporal que separa el presente mes de mayo con el inicio de la época estival el próximo día 1 de junio.



El alcalde, Ángel García Seoane, adelantándose a los acontecimientos y en previsión de conflictos, ya ha solicitado a la Xunta que autorice de nuevo que los buses urbanos realicen transbordos en la localidad.