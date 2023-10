El Consorcio acuerda que la tasa de la basura suba el 35% desde enero del próximo año

El primer recibo de la basura que en 2024 reciban las familias y las empresas domiciliadas en el territorio del Consorcio As Mariñas contemplará una subida del 35% con respecto al último de este año. El incremento se acordó ayer en el transcurso de una reunión que mantuvieron los representantes de los ocho municipios del área metropolitana que integran la entidad creada en su momento para gestionar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.



“Desde o ano 2012 non se subiu a taxa porque o Consorcio contaba con fondos propios e non era necesario repercutilo nos veciños pero agora xa non hai e o interventor dixo que había que facer un orzamento equilibrado. E o equilibrio pasa por recaudar o que costa o servicio”, indicaba ayer el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, en declaraciones a la emisora de la radio municipal oleirense.

Pleno



Asimismo desveló que se optó por un aumento general del 35% ya que la otra propuesta que se barajaba era la de incrementar la tasa a las empresas un 50%, mientras que para los particulares el aumento sería del 30%.



“A decisión pola que se optou foi a de una taxa plana para todos, que se repercutirá a partires do día un de xaneiro”, añadió el mandatario local.



Previamente a la reunión se celebró el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Los asistentes a la sesión aprobaron la cuenta general del ejercicio económico del año 2022 y el expediente de contratación, por procedimiento abierto y armonizado, del servicio de transporte y eliminación de rechazos en vertederos.