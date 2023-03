El BNG pide que se suspenda el Trail de Oleiros por disputarse en una zona protegida

El BNG solicitará en el Parlamento gallego la suspensión de la novena edición del Costa Trail de Oleiros, previsto para el 26 de marzo en la zona de la costa de Dexo. Lo hacen, aseguran, después de las quejas de los vecinos por la apertura de nuevos caminos y allanamiento de terrenos de particulares, tras preguntar por el tema en el pleno de febrero en Oleiros, tras solicitar el acceso al expediente y después de que Medio Ambiente asegurase "descoñecer absolutamente a existencia dun Trail na Costa de Dexo, mesmo manifestando que nesa institución non consta ningunha solicitude a ese respecto".

Desde el Bloque aseguran que la información sobre esta prueba deportiva solo es la que figura en la web de la entidad organizadora. "Descoñecemos, a nivel oficial, absolutamente todo sobre este invasivo e potencialmente perigoso Trail. Non se coñece se foi autorizado, nin cando, o trazado; non se coñece que departamento da Xunta o aprobou, non se sabe cal foi a intervención preceptiva de Medio Ambiente e Patrimonio, non son públicas as medidas que se van tomar para protexer a biodiversidade e patrimonio ameazados ou as medidas de control anteriores e posteriores á celebración do mesmo. Non se sabe se van ser abertos novos camiños, se invaden propiedade privada, se existe autorización dos veciños. Descoñécese a participación e o rol que desenvolverá o Concello".

Es por ello que acuden al Parlamento gallego para demandar "a información sobre o Trail fantasma” que tendrá lugar en la costa de Dexo, y los informes con los que "se autorizou esa proba, o trazado e afectación a patrimonio medio ambiental e cultural e sobre os controis que se van tomar", ya que señalan que se llevará a cabo en zona natural protegida.



"As nosas parlamentarias solicitan respostas claras sobre a mesma celebración do IX Trail, sobre se a Xunta coñece o trazado polo miúdo da proba, sobre a solicitude por parte da empresa organizadora de atravesar a totalidade do Monumento natural da Costa Protexida de Dexo, acerca de se existe autorización por parte da Xunta, se esta proba é compatíbel coa devandita catalogación de Zona de Especial conservación (ZEC) Rede Natura Costa de Dexo, catalogada ademais, ao abeiro do Decreto 101/2000, como Monumento Natural e Zona de Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, tamén se inquire sobre a existencia de informes de medio Ambiente e Patrimonio á vista da especial sensibilidade da zona en ambos os dous eidos; finalmente, demándase información sobre as medidas que se van tomar para a protección do Patrimonio cultural e natural, alén da solicitude da inmediata suspensión da proba dado o invasivo da proba e a necesaria priorización do devandito Patrimonio descrito", aseguran desde la formación nacionalista.

Así, el BNG considera que peligroso que en una zona protegida como la prevista "350 persoas corran en pleno período de aniñamento de aves pola totalidade do Monumento Natural, fixando novas sinalizacións que en moitos dos casos fican e non se retiran, alén de todos os traballos preparativos previos e posteriores á propia proba".