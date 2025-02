“O alcalde recurre ao insulto porque carece de proxecto”, replica el concejal de Oleiros al que descalificó Seoane

Las descalificaciones del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a la figura del concejal del PSOE Jesús Fernández formuladas en el pleno del martes, 25, recibieron ayer réplica desde las filas socialistas. A través de un comunicado, en el que esta formación defendía su abstención en uno de los puntos del orden del día, el edil asegura que el regidor carece de capacidad para rebatir argumentos.



“Os socialistas non votaron en contra da proposta pouco seria, feita ás carreiras, que foi modificada o día antes, que contén erros e que é nova mostra da carencia de proxecto dun alcalde que, incapaz de rebatir argumentos, recurre novamente ao insulto persoal”, dijo Fernández que en durante una de sus intervenciones en la sesión cuestionó su capacidad con un contundente “lambón, vai traballar!”, que incluso reiteró mientras abandonaba el pleno para participar en otra reunión.



Cabe recordar que la animosidad de García Seoane hacia Fernández se encuentra judicializada después de que el segundo interpusiese una denuncia contra el primero por espetarle “Me cago en la madre que te parió, hijo de puta, hijo de puta, cerdo que eres un cerdo”, en el transcurso de un pleno en enero del año pasado.



Dos parroquias



Fernández también aprovechó el comunicado para señalar los motivos por los que no apoyó la propuesta del Gobierno local en la que se enumeraban los proyectos para los que se solicitarán fondos europeos al Gobierno central.



“A proposta non tiña relación algunha coa Axenda 2030 aprobada no pasado pleno, e que tería que servir de folla de ruta, o que fai que perda entidade e posibilidades de acadar financiación (...). Non atende a estes obxectivos, xa que esquece sete das nove parroquias de Oleiros, incumprindo así o espíritu das bases da convocatoria, que pide demostrar a coherencia do plan con dita estratexia, na que debe fundamentarse”, apunta el edil, al tiempo que denuncia que con la propuesta se pretende actuar en los núcleos más poblados por rentabilidad electoral.



No obstante, también señala en la nota que los socialistas evitaron votar en contra de la moción, que si contó con el apoyo de los grupos del PP y del BNG, para evitar “debilitar a proposta con votos en contra”.