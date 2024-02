Viento y lluvia

Estamos tan acostumbrados a los temporales que nada nos pilla ya por sorpresa. Ayer hubo rachas superiores a los 90 km/h y en algunas zonas de la ciudad se hacía imposible caminar. Tanto fue así que la Policía Local tuvo que echar una mano a varias personas mayores para cruzar el paso de peatones a la altura del hotel de Riazor, ya que hubo momentos que no eran capaces de mantener el equilibrio. Luego anécdotas de siempre, paraguas volando, otros rotos en papeleras, mascotas pequeñas literalmente levitando y la lluvia azotando por todas partes, llegaba de arriba, del lateral e incluso de abajo. Pura magia del viento. Lo que no había magia era en las intervenciones que tuvieron que hacer los Bomberos de la ciudad y también del área metropolitana, incluso Protección Civil tuvo que emplearse a fondo y vigilar las crecidas de los ríos. Por suerte, no hubo desbordamientos ni daños personales.

En clave local también les contamos que el sindicato de los trabajadores de limpieza piden una reunión con la Concejalía de Medio Ambiente para poner sobre las mesa los incumplimientos de la concesionaria de la recogida de basura, que en A Coruña las licencias de los taxis están cubiertas y no existe el problema del relevo generacional de otras ciudades; Riazor vio nacer a Nordés Levante que viene a impulsar alianzas entre empresas tecnológicas; ayer se acabó el recuento electoral del voto por correo y todo quedó como el pasado día 18, no hubo cambios de cromos. Por cierto, Alfonso Rueda no tiene prisa por formar el Gobierno gallego, pero sí que será muy reivindicativo con Madrid. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) contará con un servicio telemático de interpretación de lenguaje de signos en sus servicios de urgencias, el Chuac y la Casa del Mar serán las referencias para luego implantarlo al resto de Galicia.

En el plano nacional tenemos que Asaja, UPA y COAG reúnen en Madrid a miles de agricultores procedentes de toda España; que Ábalos dimite de presidente de la Comisión de Interior del Congreso pero por ahora conserva el escaño; Valancia tramitará de urgencia suministros y servicios para los afectados del incendio y, entre otras muchas noticias, una veintena de líderes mundiales se dan cita en una conferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para reafirmar su apoyo a Kiev y advertir a Moscú que Europa no permitirá una victoria rusa.

Y lo que son las cosas, el Deportivo que dirige Imanol Idiakez es el mejor equipo de las tres principales categorías del fútbol español en 2024, con un balance de siete victorias y una sola derrota. Ahí queda eso.

Disfruten hoy más que nunca de su ejemplar, feliz martes.