No es fácil solucionar un problema como el que se está viviendo en la calle Vizcaya. Los vecinos se quejan de la existencia de un 'narco piso' y la situación comienza a ser tensa, tanto que una vecina teme por la situación de inseguridad que se genera y declara que tiene hijos y "miedo de que pueda sucederles algo". La angustia de esta mujer no es la única e incluso las denuncias de los vecinos no son algo nuevo para la Policía Nacional, quien reconoce que sus agentes suelen actuar con frecuencia en esta zona. ¿Cómo puede ponerse fin a esta situación? Legalmente hay unos procesos y que son lentos, lo que colma la paciencia de los residentes. Así que hay que entender que recientemente en dos barrios de la ciudad los vecinos hayan actuado por su propia cuenta y lograran desalojar a los okupas de un piso y un bajo donde traficaban por sus propios medios. Mucho empeño de los políticos en humanizar las ciudades, pero poco en hacer los barrios más seguros para que los niños puedan jugar o estar en en la calle sin correr ningún riesgo.



El talento de los escolares coruñeses se puso ayer a prueba en el Festival Intercentros con la participación de más de un millar jóvenes, que bailaron y cantaron; No se pierdan hoy en las páginas de su periódico todos los puntos donde a lo largo del fin de semana se celebrará el día de San Patricio. Desagradable fue el acto vandálico ocurrido en la zona donde dieron muerte a un joven en Navidad, ya que destruyeron el altar a Yoel montado por familia y amigos y que poco después fue reconstruido.

No se olviden de que esta tarde, a las 18.00 horas, tienen una cita en el estadio de Riazor. El Depor quiere volver a la senda del triunfo ante el Sabadell para seguir afianzándose en lo alto de la tabla de clasificación.

Que disfruten del sábado y de su periódico, nos leemos.