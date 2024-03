El Ideal Gallego cambia de color por una razón más que justificada. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, cuyos orígenes de este día datan de 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reunieron en Dinamarca con dos motivos: fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres e impulsar la universalidad del voto femenino. Queda mucho camino por recorrer, así que su periódico tiene motivos suficientes para ofrecerle una agenda con todos los actos para la celebración de esta jornada en A Coruña y su área metropolitana. También, claro está, les damos cuenta de todas las manifestaciones que se producirán a lo largo del territorio nacional en este 8-M.

Lo que hemos querido es reunir en nuestra redacción a un nutrido grupo de mujeres que dirigen como presidentas algunas de las asociaciones de vecinos de la ciudad herculina, lo que demuestra que se están dando pasos de gigante de cara al futuro. La igualdad se logra si todos nos apuntamos a lograr ese futuro.

Pero también la actualidad pasó por el pleno municipal, allí se notó el mosqueo que el BNG que tiene con la alcaldesa y le recordó que no puede gobernar como si tuviera mayoría. Así que Jorquera le advirtió a Inés Rey a que recuerde los pactos firmados en su día entre socialistas y nacionalistas para seguir gobernando la ciudad. Claro que viendo el panorama nacional en el que el único congresista del BNG está 'entregado' al presidente Sánchez sin nada a cambio, pues pasa lo que pasa.

Lo que llamó la atención es la decisión hace un par de días del ya ex alcalde de Cambre, que se marcha harto y cansado de pelear con la burocracia. Patiño dice que “me metí en política para trabajar, pero no me dejan; sé que no soy el culpable de esta situación”. Así de un portazo dela el Concello, señala que los funcionarios le obligan a ello porque no puede pagar facturas ni poner en marcha proyectos. Los interventores ahora 'vigilan' mucho el euro, antes podían hacer la vista gorda, pero las leyes cambiaron lo suyo por culpa de aquellos que... pues eso.

Noticia importante que se dio en el Consello: las 175 escuelas infantiles de 0 a 3 años de la red pública de la Xunta abrirán el sábado 16 de marzo hata el 5 de abril, su plazo de matrícula. Este año habrá una novedad: aumenta la preferencia para los niños de familias en las que los dos padres estén trabajando. A nivel nacional hay que decir que el desbloqueo de la ley de amnistía tras el pacto del PSOE con Junts y ERC mejora las perspectivas del Gobierno para la legislatura pero enfrenta aún más al Ejecutivo y sus socios con la oposición liderada por el PP, que acusa a Pedro Sánchez de corromperse políticamente con los pactos con los independentistas.

Mientras tanto el Depor sigue a lo suyo preparando su próximo duelo, mientras el club anunciaba que Iano Simao renueva por dos temporadas más.

Un periódico el de hoy muy completito, que lo disfruten. Bueno, y el viernes también.