Es lunes, pero no un lunes cualquiera. Para los coruñeses es especial porque el Depor, sí, ese equipo que lleva cuatro años en la 'oscuridad', es el nuevo líder de la categoría. Así que hoy merece protagonismo en la portada de El Ideal Gallego. No es para menos. Hace apenas dos meses Imanol Idiakez estaba en la cuerda floja. Las redes sociales ardían para que el club entregara su cabeza, al igual que no sé ya cuantos entrenadores más anteriormente. Pero hubo paciencia en la propiedad, tanta que dijo que ya estaba bien de pagar indemnizaciones a lo tonto y que había que aguantar el tipo. El club decidió mirar más hacia Abegondo y de ahí se sacaron 'refuerzos' que, a la vista de los últimos años, hasta la fecha lo hicieron mejor que los fichajes 'estrellados' que pasaron por el césped herculino. Por eso hoy es un lunes en el que deportivismo saca pecho, valió la pena no dejar tirado al equipo ni en los peores momentos. Ayer no solamente se goleó al Lugo (4-0), también se batió el récord de asistencia en Riazor. ¿Es o no para que nuestro periódico también también se sienta orgulloso con su Deportivo? Es lo que tiene ser de aquí, que sientes de otra manera el ser coruñés y deportivista.

Pero no solamente se encontrarán una ejemplar lleno de euforia por el fútbol. Les contamos lo que también les afecta: que falta muy poco para que los puestos libres que quedan en las plazas de Lugo y de San Agustín salgan a licitación; hay un un problema que se le presenta al sector de la hostelería herculina, ya que de cara a la temporada alta los empresarios no encuentran alojamientos para 'importar' camareros y personal de cocina. Así se queja el representante de los hosteleros: “Los propietarios no nos alquilan los pisos”, lamentan los empresarios, que quieren incluir la vivienda en el contrato. Seguiremos el tema, porque parece importante.

Hablando de trabajo, los mariscadores amagan con negarse a sembrar la ría de O Burgo y han citado a la Xunta y al Gobierno central a una reunión el próximo viernes para que les presenten un plan, así que la preocupación es alta. Por cierto, los comerciantes de Os Mallos avisan a los ladrones de que en sus comercios no habrá dinero y les dejan claro que "no perdáis el tiempo con nosotros". Hasta aquí han llegado y tomaron medidas al respecto.

A nivel gallego les contamos lo más novedoso relacionado con las zonas tensionadas por la vivienda y que la Xunta estudiará caso por caso, mientras que a nivel nacional sigue la corrupción coleando y ahora se sabe que la empresa del caso Koldo alegó que el exasesor de Ábalos buscó una rebaja con Iberia, etc, etc. Pero que no sufra nadie, que aquí en este país no dimite nadie y los afectados, en este caso los socialistas, siguen 'pacificando' Cataluña. Ya ven, nos enteramos que por Barcelona y sus alrededores debe haber una revuelta... En fin, ya saben, para no echar gota.

Feliz Depor. Uy, perdón, feliz lunes...