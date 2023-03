Guerra a las pintadas

Uno de los objetivos del Ayuntamiento durante el presente mandato, del que solo quedan dos meses era convertir A Coruña en una ciudad libre de pintadas . Así lo había anunciado la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán y, aunque es cierto que esta promesa no se ha cumplido todavía, lo cierto es que cada vez está más cerca de conseguirse. La Policía Local se ha empleado a fondo sobre este tema y ahora se recogen los frutos.

Los vecinos solicitan una zona de juegos cubierta dentro del parque de Oza; El Gedex de la Guardia Civil se dedica a retirar docenas de artefactos explosivos cada año en toda la provincia coruñesa; La Semana Santa coruñesa comienza su cuenta atrás mirando ya a abril: Las cofradías tuvieron ayer un acto en la Fundación Barrié para presentar el cartel festivo; Quejas vecinales por la zona peatonal de la Cormelana de “autopista del Atlántico”; Pixies revoluciona el Coliseum, Queen revive en el Palacio de la Ópera y Caramuxo celebra en el Colón; El Ballet de Kiev regresará el próximo otoño; La Xunta mejorará casi medio centenar de paradas de bus del área situadas en vías de su competencia, y Bergondo inicia la construcción de la senda peatonal de Pedras Blancas.

foto: Kiko Delgado

El sector pesquero exige al Gobierno central la retirada del plan de ordenación de eólica marina; Formoso llama a los socialistas gallegos a “remangarse” y dar la cara ante la ciudadanía ante el próximo 28-M; A Xunta consolida a Rede de Atención Temperá con 12 millóns de euros máis; Los partidos aparcan sus diferencias para arropar a las víctimas del 11-M; Sánchez inicia la campaña del PSOE prometiendo “políticas de progreso”; Rusia se acerca al centro de Bajmut y comienza su asalto a la fábrica metalúrgica AZOM; El Ingreso Mínimo Vital llega a 29.000 hogares y 74.500 personas en toda Galicia.

Riazor vivirá un ambientazo (19.00 horas) en un duelo crucial entre el Depor y el Real Madrid Castilla , con el morbo del regreso de Noel López y la obligación del cuadro coruñés de ganar para depender de sí mismo.

Estamos de estreno con la puesta de largo de nuestra sección de Salud en la edición digital y también cada domingo en la edición de papel. Hoy pueden leer el testimonio de Marta Felpete , paciente de leucemia: “Mi donante me dio una segunda oportunidad”.

