Pues el horno no está para bollos porque Sánchez no descarta volver a optar a presidente en las próximas elecciones generales, mientras que el PP le pide que explique en el pleno su presunta "corrupción económica" y el El Gobierno buscará "nuevos mecanismos" para renovar el CGPJ si sigue el bloqueo del principal partido de la oposición. Como ven, la tensión política no acaba por rebajarse, con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y con las Europeas en el horizonte. Así pasamos de puntillas por la actualidad política nacional.

También a nivel local anda la oposición poniendo caritas poco amigables al Gobierno municipal a propósito del plan económico para el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), ya que el PP y BNG recuerda al Ayuntamiento que po0dría dejar fuera del pago 1,5 millones de euros de las fiestas de agosto y que para los conciertos y eventos de María Pita también se quedarán cortos en el presupuesto.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, explicó que la ampliación de la fecundación in vitro hasta los 45 años y la congelación de óvulos se iniciará en "grupos prioritarios" pero con el objetivo de "llegar a todas las mujeres que lo deseen". Lo dijo en su visita ayer, junto al conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, a la unidad de reproducción humana asistida del hospital Materno-Infantil Teresa Herrera en A Coruña.

Estrenamos mayo con el anuncio de la llegada de un frente lluvioso que pillará a los es que disfruten, si tienen esa suerte, de este puente.