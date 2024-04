Tic, tac, tic... se acerca la hora para salir de la angustia si Pedro Sánchez seguirá o no al frente del Gobierno.

En A Coruña hubo concentración de sus simpatizantes para que no arroje la toalla y hoy, si la hoja de ruta no cambia, en el Comité Ejecutivo Gallego del PSdeG, imaginamos que Óscar Puente, como invitado mantendrá la llama viva en defensa del amado líder. Habrá renovación en en la nueva directiva socialista gallega, una nueva etapa en la que se quiere representar en la figura de José Manuel Besteiro la unidad de todas las sensibilidades del partido y levantar el ánimo después de sufrir un amargo resultado en las elecciones autonómicas.

Pero la actualidad manda y y publicamos que el Ayuntamiento invirtió más de cuatro millones de euros en escaleras y ascensores para salvar las cuestas, que hay en la ciudad. Las obras previstas en este capítulo estarán centradas en Pintor Villar y Adelaida Muro; A Coruña demostró que tiene un color especial celebrando su especial Feria de Abril; publicamos los cientos de aficionados que se dieron cita en el O Carregal en las exhibiciones del primer Dogbull Show.

Les contamos como un okupa de un piso de un edificio de la calle Barrera pide poniendo un cartel que no se trafique con droga y nos cuenta el trasiego de gente en dicho inmueble a todas horas del día y de la noche; Asturias y Galicia celebraron un encuentro histórico en el Casino, un acto que contó con una alta participación.



El Deportivo, que recupera a Yeremay tras sanción, quiere enlazar hoy (a las 19.00 horas en Riazor), ante el Arenteiro, seis victorias seguidas y volver a distanciarse a dos partidos del Barça B, que se impuso a la Ponferradina; mientras que el Leyma Basquet Coruña sufrió lo suyo en la cancha del Oviedo, pero ganó su partido y sigue manteniendo viva la llama de la ilusión de los aficionados coruñeses.

No se pierdan su periódico de hoy porque, además de La Galería, hoy encontrarán un especial sobre Salud con una información completa que no verán que no tiene desperdicio alguno.

Lo dicho, que disfruten de su periódico y del domingo,