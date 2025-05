Trump y el presidente sudafricano chocan sobre si existe un genocidio contra los blancos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, chocaron este miércoles sobre si está ocurriendo un "genocidio" contra la minoría blanca afrikáner en ese país.



La reunión tuvo lugar después de que Estados Unidos acogiera como refugiadas a varias familias afrikáner que denunciaron una persecución racial en su país, algo que el Gobierno de Sudáfrica niega.



"Generalmente son agricultores blancos que huyen de Sudáfrica, y es muy triste verlo. Pero espero que podamos tener una explicación", declaró Trump frente a Ramaphosa al ser preguntado por la prensa sobre la acogida de esos refugiados.



Ramaphosa, por su parte, le aseguró que no hay "genocidio de afrikáners" en Sudáfrica, y le pidió escuchar a la población del país para deshacerse de esa idea.



"Si hubiera un genocidio de granjeros 'afrikáners' te puedo asegurar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura" (John Steenhuisen), dijo el líder sudafricano.



En su intercambio Trump le mostró un vídeo con la supuesta persecución a esas personas y recortes de prensa sobre ataques a sudafricanos blancos.



"Me gustaría ver dónde es eso, porque no lo había visto", dijo el mandatario sudafricano.



"La gente que lamentablemente es asesinada debido a la actividad criminal no solo son blancos. La mayoría son negros", añadió Ramaphosa, a lo que Trump le contestó que no sabía si eso era algo "bueno o malo", pero que los agricultores en cuestión "no son negros".



El Gobierno de Trump se ha negado a participar en los eventos del G20, que este año acoge Sudáfrica, hasta que se resuelva lo que considera un "genocidio" contra la población blanca de ese país.