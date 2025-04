Nueve personas mueren en un atropello masivo en la ciudad canadiense de Vancouver

La Policía canadiense informó este domingo que nueve personas han muerto en el atropello masivo que se produjo a últimas horas del sábado en la ciudad de Vancouver, en el oeste de Canadá.



La Policía de Vancouver señaló en un mensaje en las redes sociales que "en estos momentos, podemos confirmar que nueve personas han muerto después de que un hombre atropellase a una multitud anoche en el festival Lapu Lapu".



"Nuestros pensamientos están con los afectados por este trágico incidente", añadió el mensaje.

Con anterioridad, la Policía dijo que "en estos momentos" estaba convencida que el incidente no es un acto de terrorismo y que el supuesto autor del atropello masivo es un hombre de 30 años que fue detenido en el lugar.



El atropello se produjo alrededor de las 20.14 hora local del sábado (3.14 GMT del domingo) en una concurrida calle de la ciudad situada a orillas del Pacífico en los momentos finales del festival callejero de la comunidad filipina-canadiense denominado Lapu Lapu.



Un testigo del accidente declaró a la radiotelevisión pública canadiense que vio como un vehículo aceleró para atropellar a toda velocidad a los transeúntes que participaban en el festival callejero.



El jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, explicó en una rueda de prensa que el supuesto autor fue retenido en el lugar por personas que estaban en Lapu Lapu hasta que llegó la Policía.



Rai también explicó que el detenido era conocido por las autoridades. "Tenemos conocimiento de algunas interacciones en los últimos días", dijo.



El primer ministro canadiense, Mark Carney, publicó un mensaje en las redes sociales: "Estoy devastado con lo que he oído de los horrorosos sucesos en el festival Lapu Lapu de Vancouver".



"Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los fallecidos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver", añadió.



Carney también dijo que estaba siguiendo la situación "de forma estrecha".



El atropello masivo se produce poco antes de que el lunes se celebren en el país elecciones generales.

Se da la circunstancia que el líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, la tercera formación política nacional, se encontraba en el festival en el momento de que el vehículo arremetió contra la multitud.



En declaraciones a los medios de comunicación, Singh, que no fue herido en el incidente, dijo: "No tengo palabras para describir lo que vi". Y añadió: "No sé que decir, es simplemente horroroso. Estoy destrozado".